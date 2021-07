Junge Menschen werden zu Fotograf*innen

Nordrhein-Westfalen wird im August 75 Jahre alt. Der Landtag lädt aus diesem Anlass Grundschüler*innen dazu ein, zu fotografieren, worüber sie sich jetzt nach dem Ende vieler Corona-Maßnahmen freuen. Der Präsident des Landtags, André Kuper, hat den Fotowettbewerb „75 Jahre. So ist mein Nordrhein-Westfalen“ ins Leben gerufen. Er soll zeigen, wie Kinder das Land Nordrhein-Westfalen in dieser besonderen Zeit sehen. Die 30 schönsten Fotos werden auf der Internetseite und auf den Social Media-Kanälen des Landtags zu sehen sein.

Zudem werden sie zum Jubiläum im Landtag ausgestellt. Die Gewinner*innen werden außerdem zu einem besonderen Programm in das Landesparlament nach Düsseldorf eingeladen, soweit es die pandemische Lage zulässt.

Die Kindheit im Fokus

Lange mussten Kinder verzichten: auf gemeinsames Spielen auf dem Schulhof oder auf dem Bolzplatz, auf das Mittagessen bei Oma und Opa, den Schwimmbadbesuch oder auf Geburtstagsfeiern. Es fehlten die vielen Dinge, die vor der Corona-Pandemie selbstverständlich waren. Jetzt können Kinder wieder mehr gemeinsam erleben. Diese Erlebnisse, die Freude an alltäglichen Dingen – das, was Kindheit in Nordrhein-Westfalen ausmacht, stehen im Fokus des Wettbewerbs.

„Kinder haben besonders unter der Pandemie gelitten. Ihnen fehlten ihre Freundinnen und Freunde, ihre Hobbies und ihr Sport und das gemeinsame Lernen in der Schule. Schon unsere Wunschstein-Aktion zum Weltkindertag im vergangenen Jahr hat gezeigt, wie alltäglich und gleichzeitig dringend die Wünsche junger Menschen in der Corona-Pandemie sind. Mit dem Fotowettbewerb zum 75-jährigen Bestehen von Nordrhein-Westfalen geben wir Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, allen zu zeigen, was sie jetzt wieder gerne machen. Wir freuen uns auf Fotos voller Lebensfreude von Kindern aus allen Teilen von Nordrhein-Westfalen. Wir freuen uns darauf zu sehen, was Kindheit in unserem Bundesland ausmacht“, erklärt der Präsident des Landtags, André Kuper.

Der Fotowettbewerb „75 Jahre. So ist mein Nordrhein-Westfalen“ endet am 30. Juli 2021. Mitmachen können alle Schüler*innen der ersten bis vierten Klassen in Nordrhein-Westfalen, einzeln oder gemeinschaftlich als Schulklasse.

Die Fotos sollen zeigen, woran Kinder jetzt wieder Spaß und Freude haben: Das kann eine ganz besondere Situation sein, eine bestimmte Person oder ein besonderer Ort wie das Schwimmbad, der Spielplatz oder die Schule.

Ausstellung der Werke und kleine Präsente

30 Fotos werden ausgewählt, die zunächst auf der Internetseite sowie in den Sozialen Medien gezeigt werden. Zudem werden die Bilder zum Jubiläum des Bundeslandes und vom 23. August bis 27. September im Landtag ausgestellt. Die jungen Fotograf*innen der ausgewählten Bilder werden zu einem besonderen Programm in den Landtag eingeladen, soweit es die pandemische Lage zulässt. Zudem erhalten alle Teilnehmer*innen des Wettbewerbs ein kleines Präsent.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos. Teilnahmebedingungen und weitere Informationen finden Sie unter https://www.landtag.nrw.de/home.html.

Die Bilder können per Email eingereicht werden an MeinNRW@landtag.nrw.de