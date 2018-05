Leinen los und Luken auf, das bot der Wassersportverein Kevelaer 1985 e.V. mit seiner niederländischen „Doerak“ an zwei Tagen allen Interessierten, die Spaß daran hatten, sich bei einer Ausfahrt auf dem Wasser den Wind um die Nase wehen zu lassen. „Vaarwel“, so der Name des knapp zehn Meter langen Motorbootes, liegt im Sportboothafen „t`Leuken“ im Leuker Meer bei Well in den Niederlanden.