Ronja Ebeling lädt Kevelaerer Unternehmen auf die Bühne ein Jung und Alt über die Arbeitswelt

/ von Lisa Schweren

Ronja Ebeling (Mitte) im Gespräch mit Marek und Lavinia Janßen. Foto: LS

Im April veröffentlichte Ronja Ebeling ihr zweites Buch, „Work Reloaded“ (KB berichtete). Nun kam die gebürtige Kevelaererin für eine besondere Lesung zurück in ihre Heimat.

Am Donnerstagabend verwandelt sich der Innenraum des Gradierwerkes in eine Veranstaltungslocation. Neben zahlreichen Sitzmöglichkeiten erstreckt sich ein gut gefülltes Büfett im hinteren Teil, ein Highlight hier die Zuckerwattemaschine. Gestellt wird dieses Büfett vom Abiturjahrgang der Kevelaerer Gesamtschule, die damit Geld für ihre Abschlusskasse sammelt. Neben den Leckereien der Abiturienten bietet Markus Nießen auch Wein sowie alkoholfreie Getränke an.

Eingeleitet wird das Programm des Abends mit „9 to 5“ von Dolly Parton, das vom Gesangsduo „Sophia und Anika“ in Begleitung von Aaron Nühlen vorgetragen wird. Die Moderation übernimmt die ehemalige KB-Redakteurin Elena Gavriil, die Ebeling durch ihre Arbeit beim KB kennenlernte. Über das gut durchmischte Publikum des Abends freut sich Ebeling. „Jung und Alt kommen zusammen, um über die Arbeitswelt zu reden.“ Genau das ist auch das Thema des Buches, in dem Ronja Ebeling als junge Person, mit neun Unternehmern genau über diese Arbeitswelt spricht. A…