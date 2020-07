Schon früh hatte Tanja Funke die erste gelehrige Schülerin auf dem Platz . „Wir machen jetzt die Technik in Schlag und dann in der Bewegung“, wies die erfahrene Trainerin des Tennisclubs Blau-Weiß Kevelaer Bernice Hooger auf den richtigen Bewegungsablauf bei der Vorhand an.