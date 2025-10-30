Jung, frisch und trotzdem traditionsbewusst

Ein festliches Meer aus Rot und Weiß füllte die Jo-Scho-Halle, als die St.-Antonius-Gilde Kevelaer zu ihrem diesjährigen Gala-Ball einlud. Schon beim Betreten spürte man: Hier wurde mit Herzblut vorbereitet. Unter der Leitung des Vergnügungsausschuss-Vorsitzenden Charles Verheyden hatte das Organisationsteam die Halle in eine glanzvolle Kulisse verwandelt – geschmückt mit Fahnen, Blumenschmuck und stilvollen Lichteffekten, die die Farben der Gilde perfekt in Szene setzten.

Ein Abend voller Tradition und Überraschung

Der Gala-Ball ist traditionell einer der Höhepunkte im Vereinsjahr, doch in diesem Jahr hatte König Fynn Toonen besonderen Einfluss auf den Ablauf genommen. „Etwas anders darf es ruhig sein“, so sein Wunsch – und tatsächlich wurde der Abend zu einer gelungenen Mischung aus feierlicher Tradition, lockerer Atmosphäre und modernem Schwung.

Bereits zu Beginn war die Halle bis auf den letzten Platz gefüllt, als die Gäste beim gewohnten Fingerfood-Abendessen – liebevoll serviert von den Schützen der St.- Sebastianus-Bruderschaft – in geselliger Runde miteinander ins Gespräch kamen. Der Duft frisch zubereiteter Häppchen, leise Musik und fröhliches Stimmengewirr sorgten für den perfekten Start in einen langen Abend.

Um 19:40 Uhr richteten sich alle Blicke zum Eingang: Der feierliche Einzug des Königspaares begann. Unter Applaus und musikalischer Begleitung zog König Fynn Toonen mit seinem Adjutanten Tristan Hartmann in den Saal ein. Strahlend, charmant und mit sichtlicher Freude begrüßte der König die Gäste und nahm Glückwünsche entgegen.

In seiner anschließenden Ansprache hieß Präsident Wolfgang Toonen alle Anwesenden herzlich willkommen und würdigte die Verbundenheit innerhalb der Schützenfamilie. Besonders begrüßte er die Gäste der St.-Antonius-Schützen aus Twisteden, die mit ihrem aktuellen Königsthron 2025 – König Niklas Schiedeck und Königin Paulina Kenner – den Weg nach Kevelaer gefunden hatten. Auch zahlreiche Spieler der 1. bis 3. Mannschaft aus Twisteden waren der Einladung gefolgt und sorgten für sportlichen Glanz unter den Gästen.

Ein besonderer Hingucker des Abends war die neue Königsplakette, die in diesem Jahr im Zeichen des Fußballvereins Schalke 04 stand – ein augenzwinkerndes Bekenntnis des Königs zu seinem Lieblingsclub und ein beliebtes Fotomotiv für alle Gäste.

Charles Verheyden zeigte sich sichtlich zufrieden mit dem gelungenen Abend: „Unser Ziel war es, den Gästen einen festlichen, aber zugleich lockeren Ball zu bieten – ganz im Sinne unseres Königs. Wir wollten, dass man spürt, wie viel Herz in dieser Gilde steckt. Und wenn ich mich hier so umschaue, glaube ich: Das ist uns gelungen.“

Nach den festlichen Worten folgten die traditionellen Eröffnungstänze, die den offiziellen Teil abrundeten und nahtlos in einen ausgelassenen Tanzabend übergingen. Für die musikalische Gestaltung sorgte die beliebte Band ‚Duo Flash‘, die mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire aus modernen Hits, Klassikern und stimmungsvollen Tanznummern keinen Wunsch offenließ.

Tanz, Musik und beste Stimmung

Der Aufruf zum Tanz stieß auf großen Zuspruch – von Walzer über Disco-Fox bis zu Partyhits war alles dabei. Bald war die Tanzfläche durchgehend gefüllt, und die Stimmung erreichte schnell ihren Siedepunkt. Zwischen den Tänzen wurde gelacht, angestoßen und gescherzt – eine ausgelassene, freundschaftliche Atmosphäre, wie sie nur ein echter Schützenball zu bieten vermag.

Ein Gast brachte es später treffend auf den Punkt: „Man merkt einfach, dass hier jeder jeden kennt – es ist familiär, herzlich und trotzdem richtig stimmungsvoll. König Fynn hat’s geschafft, den Ball jung, frisch und trotzdem traditionsbewusst zu gestalten.“

Bis tief in die Nacht wurde gefeiert, getanzt und gesungen. Viele Gäste lobten die gelungene Mischung aus Tradition und jugendlicher Frische, die König Fynn Toonen mit seiner Art und Ausstrahlung verkörperte. Mit Zepter, Witz und Glanz hatte der König an diesem Abend gezeigt, dass er nicht nur repräsentiert, sondern auch begeistert. Der Gala-Ball der St.-Antonius- Gilde Kevelaer wurde damit einmal mehr zu einem strahlenden Höhepunkt im Schützenjahr, an den man sich noch lange erinnern wird.