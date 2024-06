Julian Lörcks erfolgreich

Mit einer kleinen Gruppe motivierter Läufer und Läuferinnen nahmen die Kevelaerer Leichtathleten der Gruppen U10 und U12 am 7. Juni am Sommerabendlauf in Weeze teil. Über 130 Teilnehmende gingen im Schülerlauf über 1000m an den Start. Die Kevelaererinnen und Kevelaerer zeigten eine gute Mannschaftsleistung und erzielten vordere Platzierungen.

Julian Lörcks (Foto l.) hatte sich etwas für diesen Lauf vorgenommen. Vom Start an lief er in der Führungsgruppe ein schnelles Rennen und belegte einen hervorragenden 2. Platz in seiner Alterswertung m10.