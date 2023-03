Jugendliche feierten bei Rosenmontagsdisco

Die Jugenddisco am Rosenmontag in Kevelaer wertet die Wallfahrtsstadt als vollen Erfolg. Rund 650 Jugendliche im Alter von 14 – 18 Jahren feierten nach Angaben der Veranstalter im Anschluss an den Rosenmontagszug im Konzert- und Bühnenhaus bei ausgelassener Stimmung. Neben Karneval-Hits sorgte DJ Maddis mit einem bunten Mix an Party-Musik für eine immer volle Tanzfläche.

Das Kevelaerer Jugendamt, als Veranstalter der Jugenddisco, war rundum zufrieden. Nach zweijähriger coronabedingter Pause konnten die Jugendlichen wieder feiern. „Die Stimmung bei der Jugenddisco war richtig gut! Es war eine tolle Veranstaltung ohne größere Zwischenfälle. Viele haben bereits gefragt, ob es die Jugenddisco im nächsten Jahr wieder geben wird“, so Vanessa Freienstein vom Kevelaerer Jugendamt.

Auch aus Sicht des Kevelaerer Ordnungsamts sind alle Karnevalsveranstaltungen in Kevelaer und den Ortschaften insgesamt gut verlaufen. Auch wenn die Karnevalszüge in diesem Jahr etwas kleiner ausfielen als in den Jahren vor Corona, war die Stimmung überall gut und es war ein schönes gemeinsames Feiern.