Jugendliche entdecken die Stadtverwaltung

Vergangenen Dienstag besuchte eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse der Kevelaer Gesamtschule das Rathaus. Im Rahmen der Berufsfelderkundungstage erhielten sie einen Einblick in die vielseitigen Tätigkeitsbereiche der Stadtverwaltung Kevelaer. Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und Werner Barz, zuständig für das Personalwesen, hießen die Ein-Tages-Praktikantinnen und -Praktikanten im Ratssaal willkommen.

Nach einer kurzen Einführung durch den Bürgermeister zu den 15 verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten, die die Wallfahrtsstadt Kevelaer anbietet, begrüßte auch der Jugend- und Auszubildendenvertreter Jakob Tauchmann die Gruppe. Anschließend gaben aktuelle Auszubildende der Stadt in Form von Kurzvorträgen und kleinen Aufgaben Einblicke in ihre Ausbildungen und Berufsfelder.

Danach folgten eine Führung durch das Konzert- und Bühnenhaus mit dem Auszubildenden zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik sowie eine Besichtigung des Solegartens St. Jakob mit einem Angestellten der Kevelaerer Stadtwerke. So erhielten die Schülerinnen und Schüler an einem Vormittag einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Aufgaben der unterschiedlichen Arbeitsbereiche.

Das Programm der Berufsfelderkundungstage wird von der Wallfahrtsstadt Kevelaer seit 2017 angeboten. Diese eintägigen Schnupperpraktika ermöglichen es Schülerinnen und Schülern, verschiedene Berufe und Berufsfelder an einem Tag näher kennenzulernen.