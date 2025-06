Jugendlandtag NRW 2025

Wie funktioniert Landespolitik? Was macht ein Abgeordneter eigentlich den ganzen Tag? Und wie läuft eine Plenarsitzung im Düsseldorfer Landtag ab? Antworten auf diese Fragen bietet der Jugendlandtag Nordrhein-Westfalen – ein spannendes Format der politischen Bildung, das jungen Menschen die Möglichkeit gibt, selbst in die Rolle eines Abgeordneten zu schlüpfen.

Vom 13. bis 15. November 2025 findet der 15. Jugendlandtag NRW statt. In dieser Zeit können Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren den Platz eines echten Landtagsabgeordneten übernehmen – in diesem Fall den von Stephan Wolters MdL, der zur Bewerbung aufruft: „Wer Interesse an politischen Themen hat und erleben möchte, wie Entscheidungen im Landtag getroffen werden, sollte diese Chance nutzen. Ich freue mich auf Bewerbungen von jungen Menschen aus dem Kreis Kleve.“

Im Rahmen des Jugendlandtags erwartet die Teilnehmenden ein realistischer Einblick in den parlamentarischen Alltag: Fraktionssitzungen, Ausschüsse, Anhörungen und als Höhepunkt eine eigene Plenarsitzung im Plenarsaal des Landtags. Die dort gefassten Beschlüsse werden anschließend sogar dem Hauptausschuss des Landtags zur Kenntnis gegeben.

Seit dem Start des Formats im Jahr 2008 haben bereits rund 2.700 Jugendliche aus ganz NRW mitgemacht. Themen vergangener Jahre reichten von „Finanzbildung in Schulen“ bis zu „Mentale Gesundheit bei Jugendlichen“.

Jetzt bewerben!

Jugendliche, die zwischen 16 und 20 Jahre alt sind und noch nicht an einem Jugendlandtag teilgenommen haben, können sich ab sofort direkt bei Stephan Wolters MdL bewerben.

Folgende Angaben werden benötigt:

Name, Vorname

Adresse

Geburtsdatum

Geschlecht

Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

Bei Minderjährigen müssen zusätzlich die Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten angegeben werden.

Die Bewerbung kann formlos per E-Mail an das Wahlkreisbüro von Stephan Wolters gesendet werden: stephan.wolters@landtag.nrw.de.