Jugendhilfeausschuss sucht Mitglieder

Der Jugendhilfeausschuss des Rates der Wallfahrtsstadt Kevelaer ist das Herzstück der kommunalen Jugendhilfe – und damit ein wichtiger Teil des Jugendamtes. Er befasst sich mit allen Themen, die junge Menschen und Familien in Kevelaer betreffen: von Unterstützungsangeboten über Freizeitmöglichkeiten bis hin zu neuen Ideen für eine starke Jugendhilfe vor Ort.

Nach der Kommunalwahl am 14. September 2025 wird nun auch ein neuer Jugendhilfeausschuss gebildet. Neben Mitgliedern aus Politik und Verwaltung gehören diesem Ausschuss auch sechs stimmberechtigte Vertreterinnen und Vertreter freier Träger der Jugendhilfe an – also Menschen aus Verbänden, Vereinen oder Organisationen, die sich für Kinder, Jugendliche und Familien engagieren.

Alle anerkannten Träger der freien Jugendhilfe können geeignete Personen vorschlagen. Einige Verbände wurden bereits per E-Mail informiert – falls ein Verband jedoch noch keine Benachrichtigung erhalten hat, kann er sich bis spätestens 24. Oktober 2025 bei Lea Auerbach (Wallfahrtsstadt Kevelaer) unter 02832 122-633 oder per E-Mail an lea.auerbach@kevelaer.de.

Wichtig: Die vorgeschlagenen Personen müssen in Kevelaer wohnen und das passive Wahlrecht besitzen.