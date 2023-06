Jugendchor Laurentius ist zu Gast in Kevelaer

Die Basilikamusik Kevelaer erwartet am ersten Juniwochenende Besuch vom Jugendchor St. Laurentius, Erwitte. Der Chor wird zwei Anlässe gestalten: Samstag, 3. Juni 2023, 19.30 Uhr, „Praise of heaven and earth” – Konzert in der Beichtkapelle (Eintritt frei, Spende am Ausgang erbeten), Jugendchor St. Laurentius, Erwitte, Elmar Lehnen – Klavier und Orgel, Ralf Borghoff – Leitung; Sonntag, 4. Juni 2023, 10 Uhr, Hochamt in der Basilika als Gastchor.

2013 gegründet

Der Jugendchor wurde 2013 gegründet und 2017 Teil der Dekanatssingschule Erwitte. Während der Pandemie sangen die Jugendlichen regelmäßig in Gottesdiensten, wodurch sie sich ein breites Repertoire erarbeiteten. Verschiedene Konzertfahrten führten die Mitglieder des Chores nach Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland. 2019 führten die Jugendlichen in Kooperation mit anderen Chören das Oratorium „Elias“ von Mendelssohn-Bartholdy und 2021 die „Messe Solenelle“ von Louis Vierne auf.

Zur Zeit arbeitet der Chor verstärkt an a cappella-Musik aus verschiedenen Epochen. Im Konzert am Samstag erklingen Werke der britischen Komponisten Karl Jenkins und John Rutter sowie klassische Chormusik von Jean Philippe Rameau u. a., im Hochamt am Sonntag Messgesänge zum Dreifaltigkeitssonntag. Die Leitung des Chores hat Dekanatskantor Ralf Borghoff.