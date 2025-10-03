Jugend backt, Jugend präsentiert!

Mitte September fand im Handwerklichen Bildungszentrum in Moers der Themenwettbewerb der Bäcker-Innung Niederrhein Kleve-Wesel statt.

Auszubildende aus den Berufen Bäcker/in und Fachverkäufer/in Lebensmittelhandwerk – Bäckerei stellten ihr handwerkliches Können unter Beweis und präsentierten ihr Talent einer fachkundigen Jury.

Der Wettbewerb, der nicht nur als wertvolle Erfahrung für die Nachwuchskräfte, sondern auch als Ausdruck der Wertschätzung für ihre Leistung gedacht war, bot den Teilnehmern die Möglichkeit, sich mit anderen Auszubildenden zu messen und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Würdigung der besten Talente

Die Auszubildenden wurden mit attraktiven Geldpreisen belohnt:

Der erste Platz erhielt 150 €,

der zweite Platz 100 €,

nicht nur der 3. Preis, sondern alle danach platzierten bekamen 50 €.

Die Preisverleihung fand direkt im Anschluss an die Veranstaltung statt und wurde von den Vertretern der Bäcker-Innung begleitet, die die Bedeutung solcher Wettbewerbe für die Förderung des Handwerks hervorgehoben.

„Dieser Wettbewerb ist nicht nur eine Gelegenheit, sich zu messen, sondern auch eine wichtige Anerkennung für die Leistungen der jungen Fachkräfte. Der Bäckerberuf braucht motivierte und gut ausgebildete Fachkräfte, und solche Veranstaltungen tragen dazu bei, das Handwerk weiter zu stärken“, so Johannes Gerhards, Obermeister, der die Bedeutung der Ausbildung und die Förderung von Talenten unterstrich.

Der Wettbewerb war ein voller Erfolg und trug dazu bei, die Auszubildenden zu motivieren und ihre Fachkompetenz zu fördern. Eine gelungene Veranstaltung für die Nachwuchskräfte des Bäckerhandwerks.