Michael Gey übernimmt „Immobilien Aben“ mit einem bewährten Team Jürgen Aben geht, der gute Name bleibt

Ein bewährtes Team: (v.l.) Alicia Lipka, Michael Gey, Jürgen Aben, Barbara Aben. Foto: nick

So konsequent sich Jürgen Aben nach seiner schweren Krankheit, die ihn 2015 ereilte, gemeinsam mit seiner Familie ins Leben zurückkämpft, so konsequent verfolgt er nun auch seinen persönlichen Ausstieg aus der Geschäftswelt. Nachdem er 2017 die von ihm aufgebaute Provinzial-Versicherungsagentur in Winnekendonk an seinen Nachfolger Thomas Aben und sein Team übergeben hat, ist nun auch für die Geschäftsführung der Kevelaerer Jürgen Aben Immobilien GmbH ein Nachfolger gefunden.

Der inzwischen seit mehreren Jahren im Team tätige Gey übernimmt die Firma – ansonsten werde sich nicht viel ändern, versprechen Jürgen Aben und Michael Gey im gemeinsamen Gespräch mit ihrem Team, zu dem Abens Ehefrau Barbara und Alicia Lipka gehören.

Von der Immobilie zum Mobil – so könnte man den Weg beschreiben, den sich der willensstarke Jürgen Aben nun vorgenommen hat. Denn „reisen, reisen, reisen“ im eigenen, großen Wohnmobil solle für ihn fortan im Vordergrund stehen, sagt seine Frau Barbara. Wer auch nur annähernd erlebt hat, mit welcher Stärke sich Jürgen Aben sein Leben zurückerkämpft hat, der weiß, dass er das mit Hilfe seiner Frau und seiner Familie auch umsetzen wird. Nach viereinhalb Jahren bei Aben Immobilien „kam Jürgen mit dem Vorschlag auf mich zu, ich solle übernehmen“, sagt Michael Gey.

Im Laufe seiner Laufbahn habe er immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, d…