Jubilarehrung: 1800 Jahre bei der Volksbank an der Niers

Große Jubilarehrung bei der Volksbank an der Niers: Die Vorstandsmitglieder Johannes Janhsen und Wilfried Bosch bedankten sich bei einer über 60-köpfigen Jubilargemeinschaft mit genau 1800 Jubiläumsjahren für die Treue zur Bank, für die Verbundenheit und für das persönliche Engagement über eine Dauer von zehn bis hin zu 45 Jahren. „Sie sind die treibende Kraft in unserem Unternehmen. Sie sind unsere Bank. Sie machen den Weg frei für die Stärke und Leistungsfähigkeit unserer Bank, für unseren gemeinsamen Erfolg, damit wir die Nr. 1 an der Niers sind und bleiben“, sagte Janhsen wertschätzend.

Auf 45 Jahre Betriebszugehörigkeit zur Volksbank können Christel Boos, Werner Holt, Helmut Holz, Annemie van der Koelen, Marlies Loefs, Willi Louven und Heinz-Theo Pasch (nicht auf dem Foto) zurückblicken. Seit 40 Jahren sind Lucia Albers, Vera Cuppenbender, Angelika Dams, Paul Horster, Irmgard Kruse, Monika Melahn und Karin Verweyen sowie Dieter Teuwsen und Michael Neuhaus (beide nicht auf dem Foto) bei der Volksbank beschäftigt.

35 Jahre bei der Volksbank zählen Thomas Brüx, Willi Halmanns, Johannes Hanßen, Gabriele Hölzen, Veronika Ingenpaß, Gabriele Janßen, Frank Kisters, Claudia Kleinmanns, Hermann-Josef Schmitz, Gertrud Strötges und Klaus Wessels (nicht auf dem Foto Willi Püllen).

Das 30-jährige Betriebsjubiläum feiern in diesem Jahr Markus Bexte, Andre Holz, Anja Plönes und Jutta Hirschfeld sowie Dirk Wagner (nicht auf dem Foto).

Für 25 Jahre Treue zur Volksbank wurden Birgitt Behnke, Stefanie Braßeler, Birgit Broux, Alexandra Brücks, Thomas Dammertz, Elisabeth Dickhoff, Diana Hanßen, Anke Koppers, Martina Moeselagen, Michael Pohl, Stefanie Pottbecker, Mark van Rennings, Norbert Senger, Petra Tönnissen und Nicola Wesols geehrt (nicht auf dem Foto Anja Haas, Judith Jäger).

Seit zehn Jahren zählen Lutz Baumans, Gudrun van Bonn, Michael Daamen, Benjamin Elbers, Maren Fleskes, Marius Hermsen, Kristina Lamers, Ursula Middel, Viola Peters-Möllecken, Michael Thier und Meike Weyermanns bei der Volksbank an der Niers zum Team der Volksbank an der Niers (nicht auf dem Foto Martina Boekstegers, Annemarie Lassig).