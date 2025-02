Jubiläums-Line-Up

In knapp fünf Monaten öffnen sich erneut die Tore der City of Dreams am Airport Weeze. Vom 18. bis 20. Juli 2025 erwartet die Citizens von PAROOKAVILLE ein Wochenende voller Wahnsinn, Liebe und purer Glückseligkeit.

Für die Jubiläumsedition wurden bereits Acts wie Armin van Buuren, Hardwell, Indira Paganotto, Steve Aoki u. v. m. bekanntgegeben. Nun erweitern die Veranstalter das Line-Up um rund 30 weitere Künstlerinnen und Künstler.

Der brasilianische DJ Alok gilt mit etwa 24 Millionen monatlichen Hörerinnen und Hörern und mehr als 6 Milliarden Streams auf Spotify als meist gehörter brasilianischer Künstler weltweit. Im Jahr 2023 war Alok erstmals zu Gast in der City of Dreams und spielte im selben Jahr eine Silvester-Show an der Copacabana vor mehr als eine Millionen Menschen. 2025 kehrt er als Headliner zurück nach PAROOKAVILLE.

Das ukrainische Duo ARTBAT feiert in diesem Jahr Parookaville-Premiere und nimmt direkt einen Spot als Headliner ein. In den vergangenen Jahren hat sich das Duo vom Underground zu gefragten Acts der elektronischen Szene entwickelt. Mit einem Mix aus Melodic House und Techno in ihren energiegeladenen Sets überzeugen ARTBAT das Publikum.

Felix Jaehn ist seit rund zehn Jahren ein fester Bestandteil der weltweiten Musikszene. Mittlerweile zählen Felix Jaehns Songs und Collabs über 200 Diamant-, Platin- und Goldauszeichnungen, die Musik beherrscht Radiostationen ebenso wie internationale Dancefloors. Von den größten Festivalbühnen der Welt hat sich Felix Jaehn im August 2024 vorübergehend zurückgezogen, der Auftritt bei 10 Years PAROOKAVILLE ist der erste bekanntgegebene Termin für ein Major-Festival in 2025, an dem Fans die unvergleichliche positive Energie von Felix Jaehn wieder live auf der Bühne erleben können.

Der US-Amerikaner KSHMR ist seit 2014 ein fester Bestandteil der EDM-Szene. Sein Big Room Electro House-Sound zeichnet sich durch Einflüsse seiner indischen Wurzeln aus. Für die Jubiläumsedition von PAROOKAVILLLE hat KSHMR als Stammgast eine besondere Show vorbereitet.Sein DJ-Set wird durch Live-Musikerinnen und Musiker multi-instrumental unterstützt.

Der italienische DJ Alignment lebt in Berlin und hat sich mit seinem Mix aus Hard Techno und 90er-Trance zu einem gefragten Act der weltweiten Techno-Szene entwickelt. In diesem Jahr ist er erstmals zu Gast in der City of Dreams.

Das niederländische Duo Dual Damage steht für originale Hardstyle-Sounds, mit denen sie die Tanzflächen auseinandernehmen. Im vergangenen Jahr feierten sie ihre Premiere in PAROOKAVILLE und kehren zur Jubiläumsausgabe zurück.

Während sein Bruder Paul bereits zweimal zu Gast war, feiert Fritz Kalkbrenner in diesem Jahr seine Parookaville-Premiere. Die treibend-melodischen Elektro-Sets von Fritz Kalkbrenner sind insbesondere durch seinen Live-Gesang einzigartig.

Mit Holy Priest erfüllen die Veranstalter einen weiteren großen Publikumswunsch. Der DJ mit weißer Maske und schwarzem Kreuz tritt erstmals in PAROOKAVILLE auf und ist einer der ersten Acts, der für den Donnerstag in der Desert Valley feststeht.

Laidback Luke ist eine inspirierende Figur der Dance- und Elektro-Szene. Indem er seine Erfahrungen teilt, gilt er als Mentor jüngerer Star-DJs, zu denen u.a. Avicii, Afrojack und Oliver Heldens zählen. In der City of Dreams ist Laidback Luke mit seinen energetischen Sets ein wiederkehrender Gast.

Die Ukrainerin Miss Monique ist ein gefeierter Act in der Melodic Techno-Szene und damit eines recht neuen Genres in der City of Dreams.

Der Niederländer Ran-D ist ein Pionier der Hardstyle-Szene und Stammgast in PAROOKAVILLE.

Der Komponist, Produzent und DJ Alex Christensen hat mit fünf veröffentlichten Alben und über 500.000 verkauften Kopien einen festen Platz in der Musik-Szene. Obwohl er mittlerweile vor allem mit großen Live-Produktionen inkl. Orchester begeistert, hat er für seine Parookaville-Premiere ein klassisches DJ-Set vorbereitet.

Mit den neuesten Line-Up-Erweiterungen steigt auch die Vorfreude bei den Besucherinnen und Besuchern – der Ticketverkauf läuft auf Hochtouren. Zur Verfügung stehen weiterhin mehrere Ticketkategorien, darunter Full-Weekend-Visa (inkl. Camping), Day-Visa für Freitag und Sonntag, VIP Day-Visa für Sonntag sowie verschiedene Comfort-und Deluxe-Camp-Kategorien.

