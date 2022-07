Jubiläum und Kirmes im Dorf

In diesem Jahr feiert die St. Sebastianus-Schützenbrüderschaft Kervenheim ihr 400-jähriges Bestehen im großen Zelt auf der Bürgerwiese neben der Burg Kervenheim.

Für diesen ganz speziellen „Jubelthron“ erkoren der Schützenkönig Sascha Claaßen und seine Königin Nadien Moderow Rainer Krüger mit seiner Frau Alexandra zum Minister- sowie Arndt Machost und seine Frau Corinna zum Adjutantenpaar.

Donnerstag mit Comedy

Zum Auftakt des Kirmes- und Schützenfest-Wochenendes gastiert die Comedienne Maria Vollmer im Festzelt am Donnerstag, 18. August, ab 20 Uhr im Festzelt auf der Bürgerwiese. Die mit zahlreichen Kleinkunstpreisen ausgezeichnete gebürtige Heidelbergerin erzählt selbstironische Geschichten einer Frau, die sich mit Charme und Witz ins turbulente Leben wirft – und spricht Frauen wie Männern aus der Seele. Die witzigen Erzählungen, mitreißenden Songs und Tanzeinlagen in ihrem Programm sorgen für rasante und zugleich tiefgehende Unterhaltung. Mit dieser Komödiantin verspricht es einmal mehr, ein unterhaltsamer und kurzweiliger Abend im Kervenheimer Festzelt zu werden.

Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro (Abendkasse 19,50 Euro) erhältlich bei Marions Nähstudio und der Bäckerei Kürvers (beide an der Schloßstraße in Kervenheim) sowie bei der Tourist Information im Kevelaerer Rathaus. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 20 Uhr.

Party am Freitag

Am Freitag, 19. August, steht eine 80er/90er-Party im Festzelt auf dem Plan. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt beträgt 6 Euro pro Person.

Samstag ist Hauptfesttag

Am Samstag, 20. August, wird um 11 Uhr Ortsvorsteher Martin Brandts die Kirmes offiziell eröffnen. Auf die Kinder werden eine Hüpfburg und eine historische Schiffschaukel warten. An zwei weiteren Spielmöglichkeiten wird immer noch intensiv gearbeitet. Denn die Problematik, die viele kleinere Ortschaften kennen, macht auch um Kervenheim keinen Bogen: Schaustellerinnen und Schausteller zu engagieren, die ihre Geräte auf so kleinen Veranstaltungen aufbauen und dabei für die Veranstalterinnen und Veranstalter bezahlbar sind, werden weniger.

Ab 15 Uhr wird an diesem Tag die Heilige Messe in der Antonius-Kirche gefeiert, in deren Rahmen die Übergabe der Königs- und Kaiserketten vollzogen wird. Ab 16.15 findet anlässlich des 400-jährigen Bestehens der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft der Sternmarsch der eingeladenen Gastvereine zum Burghof statt, um 16.45 Uhr ist ein Schaufahnenschwenken vorgesehen, um 17.30 Uhr der Festumzug. Um 18.30 Uhr ist der Festakt zum Jubiläum im Festzelt angesetzt. Und ab 20 Uhr geht der große Königsgalaball mit der Tanzband „dalVivo“ an den Start.

Rainer Krüger, Brudermeister der St. Sebastianus-Schützen und Chef des Kirmes-Orgateams: „Wir sind der felsenfesten Überzeugung, dass dies ein Festtag für ALLE Gäste sein wird. Die Partyband ‚dalVivo‘ wird definitiv für richtig Stimmung sorgen und reichlich Möglichkeiten bieten, das Tanzbein zu schwingen.“ Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Sonntag ist Familientag

Der Sonntag, 21. August, beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt. Um 11.15 Uhr findet die Gedenkfeier und Kranzniederlegung am Ehrenmal statt, ab 12 Uhr läuft der Festzug der Geselligen Vereine, anschließend feiert das Dorf im und am Festzelt das beliebte Familienfest, mit zusätzlichem Cafeteria-Betrieb und dem legendären Kervenheimer Entenrennen – sofern die Fleuth nicht ausgetrocknet ist. Ab 18 Uhr schreitet die Festgemeinde dann abschließend zur Verbrennung der Kermespopp auf der Bürgerwiese.