Der Musikverein Eintracht Twisteden feierte 100. Geburtstag Jubiläum im Kirmeszelt

/ von Lisa Schweren

Das Jugendorchester. Fotos: LS

Der Frühschoppen des Musikvereins Eintracht Twisteden 1924 e. V. gehört traditionell zu den Kirmesfeierlichkeiten der Kirmes in Twisteden. So lud der Verein auch in diesem Jahr wieder sonntags um 11.30 Uhr ins Kirmeszelt ein. Besonders in diesem Jahr: der 100. Geburtstag des Vereins, ein tolles Jubiläum.

Der erste Vorsitzende, Hermann Angenendt, begrüßte die Gäste zu dem Konzert. „Man kann sagen: zum Jubiläumskonzert“, so Angenendt. Das Jubiläum begeht der Verein unter dem Motto „Klingt euch ein“. Mit 30 aktiven Mitgliedern und 45 Kindern und Jugendlichen in der Ausbildung ist der Verein gut aufgestellt. Besonders über den Zuspruch der Jugend freut sich Agenendt.

Die Jugend durfte dann auch als Erstes ran. Unter der Leitung von Marcel Valks zeigten die jüngsten Mitglieder ihr Können. Mit einem „Best of Journey“-Medley und seiner Version von „Sweet Caroline“ begeisterte das Jugendorchester das Publikum, das nicht nur eine, sondern gleich zwei Zugaben forderte. Dieser Bitte kamen Valks und die Kinder und Jugendlichen gerne nach.

Nach einem kurzen Umbau, der dazu einlud, sich am reichlichen Kuchenbuffett zu versorgen, startete schließlich das Hauptorchester unter der Leitung seines Dirigenten Frank Evers aus Roermond. Während des Konzerts konnte man sehen, wie viel Spaß der Niederländer mit…