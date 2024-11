Jubiläum Gaesdonck: Abschluss mit Konzert

Für den 16. November um 19 Uhr sowie für den 17. November um 17 Uhr lädt das Collegium Augustinianum Gaesdonck als Abschluss seines Jubiläumsjahres zu zwei großen Jubiläumskonzerten ein. Der Kartenverkauf läuft.

Ob Chor, Big Band oder Musical – Musik wird auf der Gaesdonck traditionell großgeschrieben. Kein Wunder also, dass das Internatsgymnasium in Goch zum Abschluss seines 175-jährigen Jubiläumsjahres nach den vier ausverkauften Musicalaufführungen im Sommer noch einmal auf der großen Aulabühne einen musikalischen Blick zurück in die vergangenen Jahre wirft.

Zum Finale der Jubiläumsfeierlichkeiten kommt zu diesem Anlass das größte Ensemble zusammen, welches jemals auf der Gaesdoncker Bühne konzertierte.

160 Musikerinnen und Musiker

Ein großes Blasorchester und ein vier- bzw. achtstimmiger Chor, bestehend aus über 160 Musikerinnen und Musikern, bringen gemeinsam Stücke aus dem Big-Band-Repertoire mit Filmmusik und Klassikern aus der Rock- und Popmusik sowie viele Eigenkompositionen aus der jüngeren Gaesdoncker Geschichte gemeinsam auf die Bühne: Neben den Musicalkompositionen der vergangenen Jahre (L. Poley, D. Verhülsdonk) werden auch die Hymne der Rom-Wallfahrt, die neue Schulhymne und vieles mehr noch einmal zu hören sein.

Musiklehrer Daniel Verhülsdonk und der Leiter der Gaesdoncker Big Band, Philipp Niersmans (Abitur an der Gaesdonck 2011), haben gerufen und alle sind gekommen: So sind etwa die Hälfte der Musikerinnen und Musiker Ehemalige aus den letzten 13 Abiturjahrgängen. Zahlreiche Arrangements stammen vom ehemaligen Gaesdoncker Schüler Frederik Abel (Abitur 2022), der mittlerweile Komposition in Wien studiert.

Karten zu dem außergewöhnlichen Konzert können unter www.gaesdonck.de/jubilaeumskonzert/ bestellt werden. Karten an der Abendkasse gibt es nur nach Verfügbarkeit.