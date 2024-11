Jubiläum: Firma Steegmann aus Wetten wird 75

Am 31. Oktober wurde die Firma Steegmann, Garten- und Landschaftsbau, aus Wetten 75 Jahre alt. Die Gewerbeanmeldung vom 31.10.1949 ist noch original erhalten.

Das Jubiläum wurde in einer Gaststätte in Kevelaer mit allen 19 Mitarbeitenden mit Anhang gefeiert.

Viele außergewöhnliche Projekte aus der Firmengeschichte waren Thema bei allen Mitarbeitenden an diesem Abend, so beispielsweise ein Kinderspielplatz am Booshof in Veert (im Jahre 1989), eine Großbaumpflanzung bei Warner-Bros-Movie-World in Kirchellen (1996), eine Großbaumpflanzung mit Helikoptertransport in Essen (2003), ein Zierteichbau Nähe Venedig, Italien (2003), der Bau einer Terrasse bei Rudi Völler in Leverkusen (2003), ein Hausgarten Nähe Monschau (2013), die Mustergärten bei der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort (2020) oder ganz aktuell die Bepflanzung am neuen Peter-Plümpe-Platz in Kevelaer (2024), um nur einige Beispiele zu nennen.

Das Wettener Unternehmen Steegmann Garten- und Landschaftsbau wird heute in dritter Generation geleitet von Tobias Steegmann und erhielt 2022 den Marketing-Preis Kevelaer. Vater Christoph Steegmann steht ihm nach wie vor beratend und planend zur Seite. Über den heutigen Firmenchef schreib das Kevelaerer Blatt anlässlich der Preisverleihung 2022, dass er die Firma zunächst eigentlich gar nicht hatte übernehmen wollen. Er sah sich zunächst eher als Theoretiker. Doch heute sei er ein „Theoretiker, der sich gerne die Hände schmutzig macht.“

Firmengeschichte

1949 31. Oktober Gewerbeanmeldung als Landschaftsgärtnerei ohne Erzeugung.

Firmensitz war an der Brillstraße Ecke Grünstraße in Wetten. Als erstes Firmenfahrzeug diente ein Motorrad mit kleinem Anhänger. Der erste Geselle war Karl Beemelmans aus Goch. Dann folgte am 1. April 1954 Hermann Ingensiep, der auch 50 Jahre Betriebszugehörigkeit feierte. Zu Beginn wurden Privatgärten gebaut und gepflegt. Später auch Sportplätze (teils als Planung) und Friedhöfe, davon einige in AG z. B. mit der Fa. Tidick aus Moers und Fa. Beemelmans aus Goch.

1958 Umzug von der Brillstraße in die Grünstraße mit Gerätelager unten im 25 m² großen Keller und Büro im Wohnhaus. Später wurde das Büro in eine Garage (heutiges Wohnzimmer 32a) verlegt.

1969 bis 1976 leitete Elisabeth Steegmann mit Unterstützung der Firma Rogmann und der Firma Tidick aus Moers die auf mittlerweile ca. fünf Mitarbeiter geschrumpfte Firma.

1977 Nach seinem Studium an der FH in Osnabrück übernahm Christoph Steegmann die Firmenleitung, damals knapp 22 Jahre alt. Die Firm a wuchs langsam, aber stetig zeitweise auf über 15 Mitarbeiter. Schwer-punkt: hochwertige Privatgärten im Bau und Pflege.

1980 Büroanbau direkt neben der Halle

1992 erster Auszubildender, insgesamt 40 mit bestandener Prüfung

2019 Nach der Ausbildung (Steegmann und Beemelmans), dem Studium an der FH Osnabrück und einem Jahr bei der Firma Rudolf in Wiesbaden übernahm Tobias am 01. Januar die Firma Steegmann

2019 Büroumbau

Mitarbeiter: insgesamt 19 Voll- und Teilzeit, davon Auszubildende: 5.