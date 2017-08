Jubiläum auf Ameland

Er hätte keinen passenderen Ort für sein Jubelfest wählen können. Auf Ameland feierte Pfarrer em. Hubert Janssen sein Eisernes Priesterjubiläum.

Neben seinem Bruder Professor Dr. Fritz Janssen und seinen Schwestern Marianne und Liesel sowie Weihbischof Grote aus Paderborn wohnten auch zahlreiche Urlaubsgäste, Mitglieder des Malteser Hilfsdienstes und Kinder aus Ferienlagern aus Kevelaer, Moers und Ölde dem Festgottesdienst bei. Gestaltet wurde dieser von Mitgliedern des Pastoralteams aus Münster und dem Leiter des Kinderhilfswerkes Ameland, Pfarrer Karsten Weidisch aus Münster.

Hubert Janssen ist seit 1938 mit der niederländischen Nordseeinsel verbunden.

Als Elfjähriger reiste er an Bord der „Königin Wilhelmina“ (mit seinem Onkel Pfarrer Edmund Janssen als Kapitän) erstmals von Kleve aus über den Spoykanal, Rhein, die Yssel sowie die Zuidersee und das Wattenmeer nach Ameland. 13 Jahre später radelte er gemeinsam mit Freunden (unter ihnen der jetzige Weihbischof Heinz Janssen und Pfarrer em. Günter Aen­genheyster) Richtung Nordsee. 1953 gründete Hubert Janssen das Amelandferienwerk, das bislang rund eine Mio. Kinder und Feriengäste auf die Insel vermittelt hat. Im Jahre 1960 gründete der Pfarrer zudem das Kevelaerer Amelandferienlager.

In seiner Heimastadt Kevelaer feiert Hubert Janssen am Dienstag, 3. Oktober, um 10 Uhr in der Clemenskirche an der Sonnenstraße sein Eisernes Priesterjubiläum. Gestaltet wird der Gottesdienst vom Kirchenchor aus Kapellen, der gerne die Amelandmesse singen möchte.