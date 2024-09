Der Busman Jubiläen

/ von Kevelaerer Blatt



Hast du letztens schon die Zeitung gelesen, Mechel?

Da stehen wieder lauter Jubiläen der unterschiedlichsten Art drin. Natürlich die Kerzenkapelle vor 375 Jahren, aber auch die Bäckerei Janssen-Heursen gibt es schon seit 120 Jahren, Tütten Dinn wäre 110 Jahre alt geworden und noch etwas ganz Besonderes: Aloys de Witt konnte seinen 100. Geburtstag feiern.

Das kommt bei uns in Kevelaer nicht so häufig vor. Es ist schon eine Gnade, wenn man in diesem Alter noch so rüstig ist und wenn man noch sehen kann, wie viele Menschen an einen denken und einem gratulieren.

Einer der ersten, an den ich mich erinnere, war der alte Herr Gerats von der Gelderner Straße. Von ihm wurde erzählt, dass er jeden Tag sein Schnäpschen getrunken habe und dass er jeden Tag eine dicke Zigarre geschmaucht habe. Ob das eine Empfehlung ist für ein Rezept, um alt zu werden, wage ich zu bezweifeln.

Jedenfalls kam Delia Evers vom Kevelaerer Blättchen zum Gratulieren und natürlich auch, um ihn in der Zeitung gebührend zu würdigen. Auf die Frage, was ihn denn an seinem hundertsten Ge…