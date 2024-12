Josef Pauels Ausstellung endet

Die mit 76 Bildern größte Ausstellung über Josef Pauels erfreut sich in der Hohen Mühle großer Beliebtheit.

Der in Uedem geborene und später in Kevelaer wohnhafte Kunstmaler konnte hervorragend Portraits zeichnen, aber auch Stilleben und Landschaftsbilder wurden von ihm ausgezeichnet dargestellt.

Am Sonntag, 8. Dezember 2024, kann die Ausstellung von 14 bis 16.30 Uhr letztmalig besucht werden. Auch besteht noch die Möglichkeit, das Heft über Josef Pauels zum Preis von 10 Euro zu kaufen.

Für Kaffee und Kuchen ist am letzten Ausstellungstag gesorgt. Anschließend schließt die Mühle unter anderem wegen Anstricharbeiten und öffnet wieder am 1. Feburar 2025 zur Schuhleistenverleihung und am 8. Februar 2025 zur Ausstellung über den 2. Weltkrieg in Uedem.