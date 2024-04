Jonathan Scott spielt in der Basilika

Zu einem Orgelkonzert kommt am Freitag, 26. April 2024, der Engländer Jonathan Scott in die Basilika. Jonathan Scott, geboren in Manchester, pflegt das Tastenspiel auf einem sehr breiten Spektrum von Instrumenten. Die Grundlagen dazu legte er, zusammen mit seinem Bruder Tom Scott, an der Chathan’s School of Music und am Royal Northern College of Music. Jonathan Scott ergänzte dann seine Ausbildung in den USA und den Niederlanden mit weiteren Studien. In Folge verzeichnet er diverse Auszeichnungen, unter anderem mit der Best Gold Medal der Worshipful Company of Musicians sowie der Freedom of the City of London. Er konzertiert regelmäßig mit den führenden Sinfonieorchestern Großbritanniens wie dem Royal Scottish National Orchestra und dem Royal Philharmonic Orchestra. Neben der Royal Albert Hall London ist die Liste seiner Gastspielorte und Orgelfestivals lang. Konzertreisen führten ihn nach Deutschland, Belgien, Frankreich, Spanien, Lettland, Südkorea, Taiwan und Singapur.

Das Programm:

Richard Wagner (1813 –1883) arr. Scott Vorspiel – Die Meistersinger,

Antonio Vivaldi (1678 –1741) arr. Scott La Folia (Trio Sonate Op. 1 Nr. 12 in d-moll RV 63),

Johann Sebastian Bach (1685 –1750) Präludium und Fuge in a-moll BWV 543,

Paul Dukas (1865 –1935) arr. Scott Der Zauberlehrling,

Richard Wagner (1813 –1883)

arr. EH Lemare Liebestod aus Tristan und Isolde,

Ludwig van Beethoven (1770 –1827) arr. Scott „Ode an die Freude“ (Symphonie Nr. 9 Op. 125).

Marienbasilika Kevelaer

Freitag, 26. April 2024, 20 Uhr, Eintritt: 15 €, ermäßigt 12 €.