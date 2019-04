Von der Pflege über den Einzelhandel bis zum Handwerksbetrieb waren auf der ersten Jobmesse in Kevelaer am Freitag, 12. April, viele Branchen vertreten. Hier konnten sich Interessierte über Stellen- und Fortbildungsangebote informieren. Am Tisch beantworteten Vertreter der verschiedenen Branchen die Fragen der Besucher.