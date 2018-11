Jetzt sind alle Unternehmer gefordert

Die Kevelaerer Unternehmer haben es jetzt in der Hand, mit der angestoßenen Neuorganisation des Verkehrsvereins die Initiative zu ergreifen. Gemeckert wurde in der Vergangenheit immer viel darüber, dass nichts, zu wenig oder das Falsche für die Unternehmerschaft in Kevelaer, insbesondere durch die Politik/Stadtverwaltung, getan wurde.

Der neue Wirtschafts- und Verkehrsverein (WuVV) erhält eine flexible Organisationsstruktur, in der sich alle Wirtschaftszweige Kevelaers und der Ortschaften (nicht nur die Innenstadt!) wiederfinden können, um ihre Ideen und Wünsche für die Fortentwicklung unserer Heimatstadt einzubringen. Dies gelingt jedoch nur, wenn man (also der Unternehmer) dies mit seiner unternehmerischen Kompetenz aktiv begleitet. Übrigens kann man auch mitarbeiten, wenn man kein Mitglied im neuen WuVV ist. Dies ist wichtig für alle engagierten Akteure in Kevelaer, die Projekte realisieren bzw. konstruktive Ideen beisteuern möchten.

Aus meiner Sicht ist die wichtigste Errungenschaft, dass es eine organisierte Kommunikationskultur geben wird, die zwischen den Akteuren aus Wirtschaft, Verwaltung (Bürgermeister/Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing), Politik und der Kirche stattfinden wird, sodass im WuVV-Beirat getroffene demokratische Entscheidungen für jeden transparent sind!

Ich selbst werde hier sehr gerne mitarbeiten um zu gestalten, und möchte jeden dazu auffordern, dies auch zu tun, insbesondere die 2.000 eingetragenen Unternehmen in Kevelaer. Bisher sind gerade einmal zwölf Prozent davon Mitglied im Verkehrsverein. Wenn man an Kevelaer als Wirtschaftsstandort glaubt, dann sollte es für jeden Ansporn sein, im WuVV Mitglied und ggf. auch aktiv zu werden. Nur wir selbst, in einer starken Gemeinschaft, können so ein Zeichen setzen, dass wir es ernst meinen und gewillt sind, uns dafür zu engagieren. Im eigenen Interesse und zum Wohle aller in unserer Heimatstadt.

Packen wir es an!