Jetzt für den Marketing-Preis-Kevelaer nominieren

Die Wirtschaftsförderung Kevelaer verleiht in diesem Jahr zum 37. Mal den Marketing-Preis-Kevelaer. Diesmal werden innovative Unternehmen in den beiden Kategorien Umdenken/Neudenken und Lokalität/Regionalität ausgezeichnet. Außerdem gibt es wieder einen Sonderpreis für außergewöhnliches Engagement.

Die Wirtschaftsförderung ruft erneut die Bürger- und Unternehmerschaft dazu auf, mögliche Preisträger zu nominieren. „Wir finden es wichtig, dass die Vorschläge von den Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen aus Kevelaer eingereicht werden“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin Kevelaer Marketing. Aus diesen Vorschlägen wird dann eine Jury die drei Preisträger ermitteln. Die Preisverleihung findet am 6. September 2024 statt.

Gesucht wird einerseits ein Unternehmen, das durch Umdenken/Neudenken innovative Wege gefunden hat, um betriebliche, wirtschaftliche oder wirtschaftspolitische Herausforderungen zu meistern. Andererseits soll ein Unternehmen prämiert werden, das auf Lokalität/Regionalität setzt, sei es bei der Beschaffung, beim Absatz, beim Recruiting oder bei Kooperationen. Für den Sonderpreis können Vereine, Verbände, Einrichtungen, Organisationen nominiert werden, deren Aktivitäten und Engagement einen gemeinnützigen Mehrwert für Kevelaer schaffen. „Es gibt in Kevelaer viele gemeinnützige Hilfsangebote und Aktionen, die aber in der Öffentlichkeit kaum Aufmerksamkeit erfahren. Mit dem Marketing-Sonderpreis wollen wir dieses Engagement würdigen“, sagt Bürgermeister Dr. Dominik Pichler.

Die Wirtschaftsförderung Kevelaer hofft auf rege Teilnahme und freut sich über die Zusendung vieler interessanter Vorschläge per Email an wirtschaftsfoerderung@kevelaer.de. Neben der Angabe der Kategorie wird auch um eine kurze Begründung für die Nominierung gebeten.