Jetzt anmelden für die Kindermeilen

An der ersten Runde der „Kindermeilen-Kampagne“ im Kreis Kleve beteiligen sich bislang sieben Grundschulen und Kindergärten aus dem Kreisgebiet. Sie alle werden noch vor den Sommerferien eine Aktionswoche ausrichten, bei der die Kinder getreu dem Motto „Kleine Klimaschützer unterwegs!“ mit viel Spaß an der Bewegung aktiv für den Klimaschutz werben.

Die Mädchen und Jungen dokumentieren kindgerecht alle zurückgelegten Strecken, bei denen sie eine klimafreundliche Alternative zum Familienauto gewählt haben. Die Kinder erhalten für diese Strecken sogenannte „Kindermeilen“ und kleben entsprechende Sticker mit dem gewählten Fortbewegungsmittel in ein Sammelalbum ein.

Der Kreis Kleve beteiligt sich in diesem Jahr erstmals an der „Kindermeilen-Kampagne“ des Klima-Bündnis. Dabei stellt die AG Klima des Kreises Kleve den teilnehmenden Bildungseinrichtungen die erforderlichen Materialien kostenlos zur Verfügung. Ziel ist es, möglichst viele Strecken umweltfreundlich zurückzulegen und so genannte „grüne Meilen“ zu sammeln.

Mit dabei sind Kinder in Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Goch, Issum, Rees, Uedem und aus der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

„Wir freuen uns, dass bereits jetzt 633 Mädchen und Jungen mitmachen und damit spielerisch ein Verständnis für klimafreundliche Mobilität entwickeln“, sagt Dirtje Derksen von der AG Klima des Kreises Kleve. „Wir würden uns freuen, wenn sich weitere Einrichtungen anschließen.“

Landrat Christoph Gerwers und die AG Klima laden Kindergärten und Grundschulen ein, im Rahmen der „Kindermeilen-Kampagne“ bis zum Ende des Projektzeitraums am 10. Oktober 2025 möglichst viele grüne Meilen zu sammeln und damit ein deutliches Zeichen zu geben, dass bereits die Kleinsten ihren Teil zum Klimaschutz beitragen können.

Weitere Informationen zur Kampagne sowie zur Anmeldung gibt es auf der Webseite des Kreises Kleve www.kreis-kleve.de/kindermeilen. Bei Rückfragen steht die AG Klima allen Interessierten unter der E-Mail-Adresse klima@kreis-kleve.de zur Verfügung.