Mit einem Gottesdienst in der Marienbasilika und anschließender Kranzniederlegung an der Gedenkstätte im Marienpark wurde der diesjährige Volkstrauertag in Kevelaer mit einer Gedenkfeier begangen. Neben Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und Ortsvorsteher Peter Hohl nahmen daran auch Mitglieder der Ratsfraktionen sowie Abordnungen der Geselligen Vereine teil. Der Präsident der Geselligen Vereine, Marcus Plümpe, legte ebenso wie Bürgermeister und Ortsvorsteher einen Kranz an der Schutzmantelmadonna nieder. Im Vorfeld der Gedenkfeier war die Gedenkstätte, die einen verwahrlosten Eindruck machte (das KB berichtete), offensichtlich gründlich gereinigt worden. Festkettenträger Jürgen Völlings fand in seiner kurzen, aber bewegenden Ansprache klare Worte: Eigentlich sei jeder Tag ein Volkstrauertag, sagte Völlings angesichts immer häufiger eintreffender Nachrichten von kriegerischen Handlungen in Europa. Spontan rief er die Anwesenden zu einer Schweigeminute auf. Die Abordnungen der Geselligen Vereine und die anwesenden Kevelaererinnen und Kevelaerer kamen dem gerne nach. KMGV, Musikverein und der Spielmannszug der Feuerwehr sorgten für die angemessene musikalische Gestaltung der Gedenkfeier.