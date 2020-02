Jeder kann etwas bewegen

Es darf inzwischen als Allgemeingewissen gelten: Um die Klimakrise abzuwenden, muss die Politik schnell die Weichen stellen, aber auch jeder Einzelne muss sein Verhalten verändern: andere Formen der Mobilität finden, weniger Fleisch und Milchprodukte konsumieren, bei Wärme und Strom ohne fossile Energieträger auskommen, etc.. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland möchte ihren Beitrag leisten, stößt dabei aber oft auf – innere oder äußere – Hindernisse. Deshalb hat das Kevelaerer Blatt gemeinsam mit Kevelaers Klimaschutzbeauftrager Dr. Nina Jordan eine Debatte organisiert, in der Kevelaerer aus der Praxis berichten, wie sie selbst erfolgreich Klimaschutz im Alltag umsetzen. Vorweg geht der Debatte ein Kinoabend mit dem Film „Tomorrow“.

KB: Frau Jordan, wovon handelt der Film „Tomorrow“?

Dr. Nina Jordan: Der Film handelt davon, was es für eine andere, bessere Zukunft braucht. Unser derzeitiges Wirtschaften und Handeln läuft auf einen Zusammenbruch unserer Ökosysteme zwischen 2040 und 2100 hinaus. Die Filmemacher zeigen eindrucksvoll, dass es auch anders gehen kann. Dabei geht es nicht nur um Landwirtschaft und Energie, sondern auch um Themen, die die meisten Leute vielleicht nicht mit dem Problem in Verbindung bringen: Wirtschaft, Demokratie und Bildung. Das Besondere: der Film macht die Zusammenhänge leicht verständlich.

Gibt es in Kevelaer bereits ähnliche Projekte wie im Film?

Genau so gibt es die meines Wissens nicht, aber vielleicht kann der Film ja einen Anstoß dazu geben. Am nächsten kommt dem Film die Energiegenossenschaft Niederrhein, in der Bürger sich für die Energiewende zusammen schließen.

An den Film schließt eine Debatte mit positiven Erfahrungen aus Kevelaer an. Um welche Themen geht es?

Hier geht es darum, die guten Ansätze, die bei uns vorhanden sind, bekannter zu machen. Die meisten Leute sind erstaunt, wenn ich von o.g. Energiegenossenschaft oder auch dem Weltladen oder den Biobauern erzähle. Außerdem kommen Menschen zu Wort, die in ihrem Haushalt bereits Aspekte eines nachhaltigen Lebens umsetzen.

Also steht nicht die Theorie im Vordergrund, sondern Hilfestellung, um eigene Vorsätze erfolgreich umzusetzen.

Genau, die Erfahrung anderer soll die Besucher motivieren, dass gelebte Nachhaltigkeit möglich ist. Vor allem geht es um das Gefühl, dass man mit seinen Fragen oder Hürden nicht allein ist, denn nachhaltig leben kann sich manchmal wie ein Kampf gegen Windmühlen anfühlen. Und wenn die Veranstaltung dazu beiträgt, ein neues Projekt oder Idee zu begründen, würde es mich umso mehr freuen.

Kann das Publikum auch eigene Erfahrungen beisteuern?

Sehr gerne.

Interview: Björn Lohmann

Der Film „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“

2016 erhielt „Tomorrow“ den „César“ als bester Dokumentarfilm. Darum geht es: Cyril und Mélanie reisen durch zehn Länder: Frankreich und La Réunion, Dänemark, Finnland, Indien, Großbritannien, die Vereinigten Staaten, die Schweiz, Schweden und Island. Sie treffen beeindruckende Menschen, erleben andere wirtschaftliche und soziale Systeme. Experten erklären, dass es eigentlich ganz einfach ist, die Welt für uns, unsere Kinder und nachfolgende Generationen zu retten. Wenn – ja, wenn wir ihre Lösungen verstehen und uns zusammentun.

Kino und Debatte

Die Veranstaltung aus Kinofilm und Debatte findet statt am Mittwoch, 11. März 2020, ab 18.30 Uhr im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte, Bury-St.-Edmunds-Straße. Der Eintritt ist kostenlos.