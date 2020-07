Jeden Monat eine Friedensaktion

Die Friedensaktionen der Stiftung „Aktion pro Humanität“ (APH) gehen in diesem Jahr in die zweite Runde. Unter dem Motto „Laudato Si“ („Gelobt seist du“) laden die Verantwortlichen ab Juli bis zum Jahresende monatlich zu einer Veranstaltung ein. In einem Gespräch stellten die Verantwortlichen der Stiftung APH nun die einzelnen Veranstaltungen vor. Die Unterstützer der Stiftung arbeiten in Benin und im Niger, setzen sich dort vor allem im medizinischen und sozialen Sektor für die Menschen vor Ort ein. Da auch diese aktuell mit dem Coronavirus zu kämpfen haben, steht für die APH in diesem Jahr einmal mehr im Vordergrund, sich für Toleranz, Solidarität und Frieden einzusetzen. Unter der Schirmherrschaft von Weihbischof Rolf Lohmann starten die Aktionen am 16. Juli 2020.