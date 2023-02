Jede lustige Gruppe darf gerne mitziehen

Nach der langen Zwangspause freuen sich die Geselligen Vereine für Samstagnachmittag, 11. Februar, zum kleinen aber feinen Karnevalszug einladen zu können. Ab 13:11 Uhr brutzelt das Fleisch auf dem Grill und die Getränke stehen bereit, alles zu bezahlbaren Preisen. Ab 14:11 Uhr startet dann der Zug.

Früher endete der Zug immer in der Gaststätte der Familie Spittmann-Mülders. Danach wurde jahrelang im Saal Brouwers weitergefeiert. Leider hat Kervenheim heute keine Gaststätte mehr. Umso mehr freut sich der Veranstalter über die Zusage der katholischen Pfarrgemeinde: Zum ersten Mal findet das gesellige Karnevalstreiben am und im Pfarrheim an der Wallstraße statt. Schon seit Jahrzehnten bewegt sich der närrische Lindwurm traditionell immer schon eine Woche vor dem offiziellen Karnevals-Wochenende über die Schloss- und Wallstraße.

Die Kervenheimer verstehen zu feiern: Auch nach dem Zug geht das karnevalistische Treiben vor und im Pfarrheim weiter. Vereine, Nachbarschaften und sonstige Gruppen sind mit viel Spaß und Freude dabei. Schon fest zugesagt haben in diesem Jahr die „Frösche“ des Dorfmarketingvereins WIR für Kervenheim. Der Stammtisch Gresumshof war in den vergangenen Jahren immer mit vielen Kindern und neuen frischen Ideen dabei. In diesem zeigt sich die Truppe im Rockabilly-Style der 50-er Jahre.

Auch die bekannten Kervenheimer Musikanten „De Jäcksges“ haben fest zugesagt. Die St. Sebastinus-Schützen und die Nachbarschaft Heisterpoort sind auch dabei, halten ihr Motto aber noch geheim. In jedem Jahr fanden aber auch immer wieder neue Gruppen den Weg nach Kervenheim und sorgten für Überraschungen.

Die Veranstalter würden sich sehr freuen, wenn das auch in diesem Jahr wieder so ist. „Das ist bei uns absolut unkompliziert und einfach. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich“ sagt Michael Fichte, Leiter des Organisations-Teams: „Jede lustige Gruppe, die Lust hat dabei zu sein kann einfach dazu kommen und mitziehen“.