Die Sparkasse Rhein-Maas präsentiert ihrer Kundschaft rechtzeitig vor dem Jahresende den heimischen Wandkalender für das Jahr 2025 – und das im Jubiläumsformat, da die Sparkasse Rhein-Maas im nächsten Jahr den 200. Gründungstag begeht. 50 Hobby- und Profi-Fotografierende haben über 150 Fotobeiträge zur Auswahl für den Kalender über das Voting-Portal der Sparkasse eingereicht. Für die Jury wieder einmal eine Herausforderung, aus der großen Zahl an interessanten und kreativen Beiträgen eine entsprechende Auswahl zu treffen.

Mit Titelblatt und 12 Monatsblättern zieren insgesamt 13 Fotos den neuen Kalender. „Jeden Monat ein neues Bild, jede Aufnahme ein Stück Heimat“, sagt Vorstand Thomas Müller bei der Vorstellung des Jahreskalenders. „Unser Wandkalender zeigt die Vielfalt und Schönheit unseres Geschäftsgebiets. Denn jedes einzelne Gebiet sticht mit seinen besonderen Plätzen und persönlichen Sehenswürdigkeiten heraus, egal ob bei Nacht und Nebel, Wind und Wetter oder Sonne und Mond. So zeigt der Kalender, dass der klassische Urlaub direkt vor der Haustüre in der Region längst keine Seltenheit mehr sein muss“. Für jedes im Kalender abgedruckte Foto erhalten die jeweiligen Fotografinnen und Fotografen eine Prämie von der Sparkasse. Zusätzlich überreichte Thomas Müller Buchgeschenke „Umsonst und draußen – Niederrhein“ von Susanne Wingels aus Kalkar, ein Tipp-Geber für Freizeitorte in der Region, die unter allen einreichenden Fotografierenden ausgelost wurden.

Beim anschließenden Fachsimpeln tauschten sich die erfolgreichen Fotografierenden untereinander und mit der Jury aus. Mit der Vorstellung des neuen Kalenders startet gleichzeitig eine Wanderausstellung mit weiteren 45 Fotografien aus allen Einreichungen, um die Vielfalt der Fotos auch der Öffentlichkeit zu zeigen. Beginnend mit der Präsentation in der Hauptstelle, wandert die Ausstellung im circa zweiwöchigen Rhythmus weiter zu den Sparkassen-Geschäftsstellen in Emmerich, Kellen, Kalkar, Straelen, Kevelaer und Goch. Genauere Zeiten erfahren Interessierte in ihrer Geschäftsstelle.

Der Sparkassen-Wandkalender 2025 erscheint mit einer Gesamtauflage von 8.500 Exemplaren und ist ab sofort in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Rhein-Maas kostenlos erhältlich.