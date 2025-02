Am Donnerstag, 13. Februar 2025, findet von 19.30 bis ca. 21.30 Uhr ein Jazzabend im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer statt.

Es spielen: Wolfgang Czeranka (Piano), Hanns Hübner (Kontrabass), Manuel Engel (Schlagzeug), Isy Schrodka (Gesang) und Steve Chadwick (Trompete). Die wachsende Fangemeinde schätzt das einzigartige Konzept der Reihe, das gekonnt zwischen Konzert und Session changiert.

Im Februar wird erstmalig die Sängerin und Komponistin Isy Schrodka begrüßt. Derzeit in Wuppertal (NRW) ansässig, absolvierte sie ihr Studium in Jazz- und Popgesang am ArtEZ-Konservatorium in Arnhem (NL). Dort entdeckte sie ihre Leidenschaft für deutsche Chansons.

Isys musikalische Vielseitigkeit kennt keine Grenzen. Sie verbindet klassische Musik mit Jazz und fusioniert verschiedene Musikstile innerhalb des Chanson-Genres. Sie hat Erfahrung in verschiedenen Genres wie Rock und Pop, Chanson mit Kabarett und Jazz, experimenteller Musik und interdisziplinärer Arbeit mit visuellen Elementen.

Steve Chadwick spielt seit seinem 4. Lebensjahr Trompete, studierte an der University of Salford (GB), lebte in Schweden und zurzeit in Kleve. Seine stilistische Bandbreite reicht von Jazz über Folk, Pop bis hin zu klassischer Musik.

Die Rhythm Section um Wolfgang Czeranka am Piano und Hanns Hübner am Kontrabass freuen sich auf die Zusammenarbeit mit dem Schlagzeuger Manuel Engel. Manuel Engel studierte sein Instrument am ArtEZ Conservatorium in Arnheim und lebt aktuell als gefragter Drummer in Berlin.

Der Eintritt ist frei, aber Spenden sind gerne gesehen. Einlass ist ab 19 Uhr.