Jazz im Glück im Klostergarten Kevelaer

Am Samstag, 6. Dezember, um 16 Uhr lädt der Caritasverband Geldern-Kevelaer zu einem besonderen Adventskonzert mit der Gruppe „Jazz im Glück“ in der Clemenskirche im Klostergarten in Kevelaer (Klostergarten 1) ein. Das Ensemble präsentiert ein abwechslungsreiches Programm zwischen besinnlicher Adventsstimmung und schwungvollem Dixieland vom Niederrhein.

Seit rund 15 Jahren begeistert „Jazz im Glück“ mit lebendigem, unmittelbarem Jazz – am liebsten nah am Publikum und ohne große Verstärkertechnik. Für die Adventszeit hat die Band in den vergangenen drei Jahren ein eigenes Konzertformat entwickelt: eine Mischung aus bekannten internationalen Weihnachtsklassikern, traditionellen deutschen Liedern und ruhig-meditativen Stücken, ergänzt durch passende Textbeiträge. Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht; Texthefte mit rund 50 Advents- und Weihnachtsliedern liegen aus.

Beim Konzert in Kevelaer musizieren Dieter Brölsch aus Essen an der Trompete, Karl-Heinz Monschan aus Dorsten an Klarinette und Saxophon, sowie die Gocher Musikerin Carolin Krott an Kontrabass, Klavier und Gesang und der Gocher Bandleader Christoph Krott an Banjo, Gitarre, Ukulele, Klavier und Gesang, der zudem für die Texte verantwortlich ist.

Die Band hat ihren Ursprung im Kreis Kleve und formierte sich nach dem Tod des früheren Trompeters und Bandleaders Manfred Wolf neu. Heute verbindet sie Musikerinnen und Musiker vom Niederrhein und aus dem Ruhrgebiet und ist in Kirchen, Schulen, Senioreneinrichtungen sowie auf Weihnachtsmärkten der Region aktiv.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Am Ausgang wird – wie bei den Kirchenkonzerten der Gruppe üblich – eine Hutkollekte gehalten.