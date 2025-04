Jazz im Bühnenhaus

Am Donnerstag, 10.04.2025, 19.30 bis ca. 21.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr) findet das nächste Jazzkonzert mit der Scala Jazzband im Konzert und Bühnenhaus statt. Der Eintritt ist frei, Spende wer den gerne entgegengenommen. Mit dabei diesmal sind Benedikt Müller (Gesang /Gitarre) und Genevieve O’Driscoll (Kontrabass). Weiter Scala-Mitglieder: Piano: Wolfgang Czeranka, Schlagzeug: Niklas Wittig, Trompete: Steve Chadwick.

Die wachsende Fangemeinde liebt das besondere Konzept dieser Reihe, das mühelos zwischen Konzert und Session wechselt. Ein musikalisches Erlebnis voller Spielfreude und Improvisation. An diesem Abend begrüßt die Scala Jazzband Benedikt Müller und Genevieve O’Driscoll.

Benedikt Müller, Jahrgang 93, hat Jazzgitarre in Arnheim an der ArtEZ hogeschool voor de kunsten studiert und ist seitdem neben seinem Jazztrio in einer Vielzahl von Projekten als Gitarrist, Komponist und Songwriter tätig. Für die Jazzsession in Kevelaer werden Stücke seiner Band Madame Chocolat mit instrumentalen Kompositionen kombiniert. Musik, wie die letzte geteilte Zigarette der Nacht. Leicht melancholisch, aber mit einem guten Gefühl.

Erstmalig in Kevelaer zu erleben die Kontrabassistin Genevieve O’Driscoll. Nach einem klassischen Cellostudium entdeckte Genevieve O’Driscoll ihre Liebe zum Jazz, zur improvisierten Musik und zum Kontrabass. Ihre musikalische Reise führte sie von London, wo sie am Trinity Laben Conservatoire Jazzkontrabass studierte, nach Deutschland, w

o sie sich schnell in der Jazzszene in NRW etablierte und ihr Studium an der Folkwang Universität der Künste fortsetzte.

Ein stets geschätzter und gern gehörter Gast: Steve Chadwick an der Trompete. Er spielt seit seinem 4. Lebensjahr Trompete, studierte an der University of Salford (GB), lebte in Schweden und zurzeit in Kleve. Seine stilistische Bandbreite reicht von Jazz über Folk, Pop bis hin zu klassischer Musik. Das Fundament für diesen Abend legen Niklas Wittag, aktueller Schlagzeuger des Bundesjugendjazzorchesters, und Wolfgang Czeranka am Piano. Mit nuanciertem Zusammenspiel schaffen sie jene vertraute Atmosphäre, in der sich Musiker und Publikum gleichermaßen wohlfühlen.

Die Scala Jazzband geht in die Sommerpause. Die nächsten Jazzabende finden statt am 19. Oktober, 13. November und 5. Dezember 2025 statt.