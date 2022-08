Jay Minor singt im KUK-Atelier

Am Freitag, 5. August 2022, ist der Gitarrist Jay Minor zu Gast im „KUK-Atelier“ Kevelaer. Sein gitarristischer Start in der Klassik, seine Zeit als Singer-Songwriter, vielfältige musikalische Schwerpunkte in verschiedenen Bands (Irish Folk, Rock, Pop, Country), Ausflüge in die Welt des Musicals sowie starke Einflüsse aus dem Fingerstyle ermöglichen es ihm, stilistisch aus dem Vollen zu schöpfen.

Es ist der Mix aus Folk, Blues, Ragtime, Boogie, lateinamerikanischen Rhythmen und klassischen Elementen, der – gepaart mit Virtuosität und Spielfreude – sein Programm prägt. Eigene Kompositionen wechseln sich ab mit ausgefeilten Instrumental-Arrangements bekannter Songs. Dabei bricht er bisweilen aus seiner eher romantisch und balladesk angelegten Songauswahl aus. Dann sind selbst Rock-Klassiker wie „Smoke on the water“ nicht mehr sicher vor nicht immer ganz ernst gemeinten Fingerstyle-Bearbeitungen. Im Gepäck hat Jay sein neues (drittes) Album „Sanguine Moon“, aus dem er einige Stücke zu Gehör bringen wird.

Außerdem wird der Gitarrenbauer Jens Towet an diesem Abend einige seiner Gitarren im Atelier ausstellen.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei, im Anschluss geht der Hut herum. Das KUK-Atelier befindet sich neben der Basilika am Johannes-Stalenus-Platz 8 und wird vom Kevelaerer Kunst- und Kulturverein wirKsam e.V. betrieben.