Jan Itrich bleibt Fraktionschef

Nach der Kommunalwahl hat sich die FDP-Fraktion im Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer neu formiert und geht geschlossen und gut aufgestellt in die kommenden Jahre der kommunalpolitischen Arbeit. Alter und neuer Fraktionsvorsitzender bleibt Jan Itrich. Unterstützt wird er weiterhin von Jens Auerbach als stellvertretendem Vorsitzenden. Komplettiert wird die dreiköpfige Fraktion durch Ratsmitglied Philipp Schmidt.

Mit der konstituierenden Sitzung des Rates hat die FDP Kevelaer zugleich wichtige organisatorische Weichen für die neue Wahlperiode gestellt. Ziel bleibt es, liberale Akzente zu setzen, Transparenz zu fördern und neue Impulse für die Entwicklung der Stadt zu geben.

Für die Ausschussarbeit engagieren sich Ann-Kathrin Paap, Felix Naber, Stefan Karmann und Jonas van Hagen. Damit steht der FDP Kevelaer ein breit aufgestelltes Team zur Verfügung, das mit Kompetenz und klarer Aufgabenverteilung in die Sacharbeit startet.

„Ich freue mich, dass wir weiter mit einem starken Team im Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer vertreten sind. Bei der Kommunalwahl haben wir zwar im Wahlergebnis einen leichten Rückgang erfahren müssen, im Kreis-, Landes- und Bundesvergleich haben wir aber dennoch ein deutlich überdurchschnittliches Ergebnis erzielen können“, so Fraktionsvorsitzender Jan Itrich.

„Mit unserem jungen aber dennoch erfahrenen Team können wir Impulse setzen und Verantwortung für unsere Stadt übernehmen, wir haben richtig Lust auf die Arbeit im Rat, auch wenn die haushaltspolitisch unter schwierigen Vorzeichen steht“, ist sich Jens Auerbach sicher.