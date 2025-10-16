Jahrestagung des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege

Am 4. Oktober 2025 hielt der Kreisverband Kleve für Heimatpflege seine Jahrestagung im Katholischen Pfarrheim in Kervenheim ab. Die Veranstaltung begann um 14.30 Uhr mit der Mitgliederversammlung. Der stellvertretende Vorsitzende, Josef Jörissen, begrüßte die zahlreich erschienenen Heimat- und Gartenfreunde.

Im Anschluss sprach der Vorsitzende des gastgebenden Heimat- und Verschönerungsvereins Kervenheim-Kervendonk, Hans-Gerd Ripkens, Grußworte. Nach der Präsentation des Geschäftsberichtes durch die Geschäftsführerin Claudia Koschare und dem Kassenbericht durch Schatzmeister Olaf Schübel bescheinigten die Kassenprüfer dem Schatzmeister eine einwandfreie Kassenführung und beantragten die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig beschlossen wurde.

Unter dem Punkt „Neuwahlen“ konnte die Wahl eines Vorsitzenden nicht realisiert werden. Zum zweiten stellvertretenden Vorsitzenden wurde Ulrich Franken aus Weeze und zur stellvertretenden Geschäftsführerin wurde Silvia Luggenhölscher aus Donsbrüggen gewählt. Der Beirat konnte um drei neue Heimatpfleger aufgestockt werden, und zwar um Hannelore Erkens, Annette Lettow und Ralf Oostendorf. Bei der Wahl der Kommissionsmitglieder für die verbandseigenen Wettbewerbe votierten die Heimatfreunde weitestgehend für die altbewährten Vertreter.

Anschließend berichtete der stellvertretende Vorsitzende Josef Jörissen über die Landesgartenschau 2029 in Kleve und über die Mitgliedschaft im Förderverein der LaGa, anschließend über die bundesweite Aktion „Tag der offenen Gartentür“ im Kreis Kleve, die am 28. Juni 2026 stattfinden wird. Zum Schluss informierte die Geschäftsführerin über das Programm 2026.

Nach der Pflanzung eines Eisenholzbaumes am Evangelischen Friedhof in Kervenheim trafen sich alle erneut im Katholischen Pfarrheim zum traditionellen Jahresabschlussfest.

Im Rahmen der Begrüßung stellte der Stellvertretende Vorsitzende Josef Jörissen im voll besetzten, festlich geschmückten Saal das erste komplette Arbeitsjahr des fast völlig neuen Vorstandes des Kreisverbandes vor. Dabei lobte er nicht nur die vielen Aktivitäten des Kreisverbandes, sondern er erinnerte auch an die vielen Tätigkeiten der Ortsvereine.

Besonders ging er anschließend auf den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ein und gratulierte den beiden Dörfern aus dem Kreis Kleve, die erfolgreich am Landeswettbewerb teilgenommen hatten. Dabei hatten Haffen eine Bronzeplakette, dotiert mit 1.000 Euro, und Hommersum eine Silberplakette, dotiert mit 2.500 Euro, überreicht bekommen. Der Kreisverband überreichte beiden Dörfern je einen Gutschein über 500 Euro.

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler, die stellvertretende Landrätin Paula Backhaus und der Ortsvorsteher Martin Brandts richteten Grußworte an die Versammlungsteilnehmer. Danach berichtete Frau Kannenberg von der Kreis Klever Abfallwirtschaftsgesellschaft in einem bebilderten Vortrag über die Aktion „Frühjahrsputz im Kreis Kleve“ und händigte zahlreiche Urkunden und Geldpreise an die vielen Teilnehmer der Aktion aus.

Bei der Siegerehrung der Gartenfreunde in den verbandseigenen Wettbewerben überreichte die Geschäftsführerin des Kreisverbands Kleve für Heimatpflege, Claudia Koschare, zahlreiche Urkunden und Geldpreise an die Gartenbesitzer und an die Dörfer, die im Rahmen der Sonder- und Gemeinschaftsleistungen hervorragende Leistungen erbracht hatten.

Einen herrlichen Abschluss im Rahmen der Preisvergabe bildete die Auszeichnung der Kindergartenkinder in der Kategorie „Gärtnern lernen im Kindergarten“ und die Auszeichnungen an die Kinder und Jugendlichen, die sich mit dem Thema „Heimatvereine“ beschäftigt hatten.

In seinem Schlusswort bedankte sich der Stellvertretende Vorsitzende bei allen, die an der Organisation mitgewirkt hatten. Um auch in Zukunft unsere Dörfer lebenswert und liebenswert erhalten zu können, bat er auch um die zukünftige Mitwirkung aller Anwesenden, egal, ob sie Politiker, Mitarbeiter in den Kommunen oder anderen Institutionen sind oder einfach nur in einem Dorf wohnen.