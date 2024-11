Jahrestagung des Kreisverbandes für Heimatpflege

Am 26. Oktober 2024 hielt der Kreisverband Kleve für Heimatpflege seine Jahrestagung in der Alten Schule in Geldern-Lüllingen ab. Die Veranstaltung begann mit der Mitgliederversammlung.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Hubert Lemken sprach der Vorsitzende des gastgebenden Heimatvereins, Michael Opgenhoff, Grußworte und stellte die Entwicklung der Alten Schule vor.

Nach der Präsentation des Geschäftsberichtes durch den Vorsitzenden und des Kassenberichtes durch Olaf Schübel bescheinigten die Kassenprüfer dem Schatzmeister eine einwandfreie Kassenführung und beantragten die Entlastung, die einstimmig für den gesamten Vorstand beschlossen wurde.

Unter dem Punkt Neuwahlen konnte die Wahl eines zweiten stellv. Vorsitzenden nicht realisiert werden. Zum stellv. Schatzmeister wurde Irmgard Kruse gewählt. Der Beirat konnte um zwei neue Heimatpfleger aufgestockt werden. Bei der Wahl der Kommissionsmitglieder für die verbandseigenen Wettbewerbe votierten die Heimatfreunde weitestgehend für die altbewährten Vertreter.

Anschließend berichtete der stellv. Vorsitzende Josef Jörissen über die Landesgartenschau 2029 in Kleve und über die bundesweite Aktion „Tag der offenen Gartentür“ im Kreis Kleve. Das Abschlussfest 2025 des Kreisverbandes soll nach den derzeitigen Vorstellungen in Kervenheim stattfinden.

Nach der Pflanzung eines Feldahorns am Kerstenweg in Lüllingen trafen sich alle erneut in der Alten Schule zum traditionellen Jahresabschlussfest.

Im Rahmen der Begrüßung stellte der Vorsitzende Hubert Lemken das erste Arbeitsjahr des fast völlig neuen Vorstandes des Kreisverbandes vor. Besonders ging er anschließend auch auf den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ein und gratulierte den beiden Golddörfern sowie den drei Silberdörfern zu ihren großartigen Erfolgen. Den Golddörfern Haffen und Hommersum wünschte er zudem viel Erfolg für den Landeswettbewerb 2025.

Grußworte an die Versammlungsteilnehmerinnen und Teilnehmer richteten Landrat Christoph Gerwers, Bürgermeister Sven Kaiser und Ortsbürgermeisterin Julia Janßen.

Danach überreichte der Geschäftsführer der Kreis Klever Abfallgesellschaft, Rolf Janssen, Urkunden und Geldpreise an viele Teilnehmer der Aktion „Frühjahrsputz im Kreis Kleve 2024“.

Anschließend überreichte der Vorsitzende des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege Gutscheine an die fünf erfolgreichen Dörfer des Kreises Kleve im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

Landrat Christoph Gerwers händigte den siegreichen Dörfern gerahmte Siegerurkunden des Kreises Kleve aus.

Bei der Siegerehrung der Gartenfreunde in den verbandseigenen Wettbewerben überreichte die Geschäftsführerin des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege, Claudia Koschare, zahlreiche Urkunden und Geldpreise an die Gartenbesitzer und an elf Dörfer im Rahmen der Sonder- und Gemeinschaftsleistungen.

Einen herrlichen Abschluss im Rahmen der Preisvergabe bildeten die Auszeichnung der Kindergartenkinder in der Kategorie „Gärtnern lernen im Kindergarten“ und die Auszeichnungen der Kinder und Jugendlichen, die sich mit dem Thema „Heimatvereine“ beschäftigt hatten.