Jahreskonzert des Musikvereins WiDo

Der Musikverein Winnekendonk e.V. lädt zu seinem Jahreskonzert am Samstag, 13. Dezember 2025, um 19:30 Uhr in die Öffentlichen Begegnungsstätte in Winnekendonk ein.

Das Publikum kann sich auf ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm freuen. Wie in jedem Jahr haben die Musikerinnen und Musiker Stücke aus den verschiedensten Bereichen der Blasmusik einstudiert. Aufgeführt werden unter anderem der „Florentiner Marsch“, Songs aus dem Disney Film „Frozen“, der weltbekannte Hit „Music“ von John Miles, „Lord of the Dance“ und andere anspruchsvolle Werke.

Für den Musikverein Winnekendonk ist dieses Konzert etwas ganz Besonderes: Der langjährige Dirigent Hans-Gerd Stienen wird zum letzten Mal am Pult stehen, und das Orchester leiten.

Nach 36 Jahren erfolgreicher Arbeit legt er mit diesem Konzert sein Dirigat nieder.

Viele der momentan aktiven Musikerinnen und Musiker haben ihn bereits in der Jugendausbildung als Leiter erlebt und sind mit ihm in das Orchester hineingewachsen.

Dass der Musikverein Winnekendonk jetzt so gut aufgestellt ist, ist zum ganz großen Teil ein Verdienst von Hans-Gerd Stienen.

Das Konzert wird aber auch die Gelegenheit sein, dem Publikum den Nachfolger zu präsentieren: Frank Evers ist dann der neue Dirigent des Vereins. Beide Dirigenten werden jeweils einen Teil des Konzertes leiten.

Das Publikum kann sich auf einen spannenden Abend freuen. Der Einlass in die ÖBS beginnt ab 18.45 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse zum Preis von 5 Euro. Besitzer von Förderkarten haben freien Eintritt.