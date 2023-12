Jahreshauptversammlung Theatverein 4c e.V.

So richtig zum Lachen war den Mitgliedern des Kevelaerer Theatervereins 4c e.V. nicht, als sie sich dieser Tage zu ihrer Jahreshauptversammlung trafen, denn die Absage der Sketchabende wegen fehlender Barrierefreiheit in der Öffentlichen Begegnungsstätte wirkte noch nach. So musste man nicht nur manchen verärgerten Zuschauer vertrösten, sondern es fehlten ja auch die Einnahmen aus dem Kartenverkauf, die für die Vorbereitung weiterer Veranstaltungen dringend nötig gewesen wären.

Dies zeigte auch der vorgetragene Kassenbericht, wo zumindest die Einnahmen aus dem Bühnenstück im Frühjahr sowie aus der Teilnahme am Brunnenleuchten verbucht werden konnten. Der Vorstand wurde hieraufhin einstimmig entlastet.

Kurzfristig konnte nun in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro Kevelaer ein Wochenende am 5. und 6. April 2024 gefunden werden, an dem nun die Komödie „Club der Pantoffelhelden“ im Konzert- und Bühnenhaus zur Aufführung kommt. Alle Zuschauer, die ihre Eintrittskarten wegen der abgesagten Sketchabende nicht zurückgegeben haben, können diese gerne für das neue Bühnenstück verwenden. Die Sketchabende sollen Ende 2024 nachgeholt werden. Konkrete Termine gibt es hierfür noch nicht, da noch nicht bekannt ist, wann der Aufzug in der Öffentlichen Begegnungsstätte wieder funktionstüchtig ist.

Bei den anstehenden Vorstandswahlen wurden Günter Voß zum 1. Vorsitzenden, Marcus Kemper zum stellvertretenden Vorsitzenden, Helene Voß zur Kassenwartin und Vanessa Bruisten zur Schriftführerin einstimmig gewählt.