Jahreshauptversammlung des Theatervereins Gemütlichkeit 1879

Der 1. Vorsitzende Erich Derricks hatte alle Mitglieder des Theatervereins „Gemütlichkeit 1879 Kervenheim“ (TVG) am Sonntagmorgen in die renovierte Bürgerbegegnungsstätte (ÖBS) in Winnekendonk zur Jahreshauptversammlung eingeladen.

Gut gelaunt begrüßte er die Mitglieder und hieß alle Anwesenden herzlich willkommen. Ein besonderer Gruß ging an die Ehrenvorsitzende Gisela Franzen. Zum Gedenken an die Verstorbenen des TVG wurde eine Gedenkkerze angezündet.

Derricks bedankte sich bei allen Vereinsmitgliedern und auch ganz besonders bei den Partnern für die hervorragende Arbeit und für die sehr guten Leistungen auf, vor und hinter der Bühne. Es war ein wunderbares Jahr 2024 für den 145 Jahre alten Verein.

Über 900 Besucher haben bei den vier Aufführungen im Frühjahr 2024 das Theaterstück „Alles Werbung oder was?“ gesehen und waren wieder mal begeistert. Diesem treuen Publikum gilt der größte Dank der Vereinsfamilie. Ein Dankeschön geht aber auch an alle Helfer und Sponsoren, an die Schreinerei Tevooren und an die Volksbank an der Niers, so der 1. Vorsitzende.

Gisela Franzen verlas wie immer den von ihr humorvoll und prägnant verfassten Jahresbericht 2024. Ebenso berichtete die Spielleiterin Michaela Leisten über die vergangene Theatersaison und bedankte sich bei allen Beteiligten für die Spitzenleistung in der Theatersaison.

„Die Erwartungen unserer Zuschauer wurden wieder voll erfüllt. Wir sind froh und dankbar“, so Michaela Leisten. Im Hintergrund waren auf der großen Leinwand Fotos und kleine Videos vom letzten Theaterspiel zu sehen. Großer Applaus für diese Beiträge.

Danach erfolgte der Kassenbericht der Kassiererin Verena Koenen. Professionell berichtete die gelernte Bankkauffrau von einer sehr guten Kassenlage und einer positiven Veränderung zum Vorjahr. Die Kassenprüfer Georg Werner und Christian van Oeffelt bestätigten eine absolut ordentliche Kassenführung und es konnte der Kassiererin Entlastung erteilt werden. Die beiden Kassenprüfer werden auch im neuen Jahr weiterhin die Kasse prüfen.

Es erfolgte danach die Neuwahl des gesamten Vorstandes. Der alte Vorstand trat komplett zurück und durch die Mitglieder wurde Entlastung erteilt.

Hans Bernd Wessels übernahm den Vorsitz für die Neuwahl. Gekonnt und zügig bedankte er sich im Namen der Mitglieder beim gesamten Vorstand für die gute Führung im Theaterverein. Dann ging es Schlag auf Schlag.

Der erste Vorsitzende Erich Derricks wurde für die nächsten zwei Jahre wiedergewählt und bleibt weiterhin an der Spitze des erfolgreichen Theatervereins.

Alle weiteren Vorstandsmitglieder wurden ebenso für zwei weitere Jahre in ihren Ämtern bestätigt: Michaela Leisten, Gisela Franzen und Susanne Lembert als Spielleiter-Team, Dorothee Rühlke und Beate Gansen (Beisitzer), Verena Koenen als Kassiererin und Theo Bruckmann als Pressewart.

Als Dank und Anerkennung gab es von allen Anwesenden großen Applaus für die gute Vereinsarbeit. Erich Derricks bedankte sich im Namen des neuen Vorstandes bei allen Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen.

Als neue Mitglieder im Theaterverein wurden Arndt Machost und Heinz Aben aufgenommen. Beide haben schon ihr großartiges Können unter Beweis gestellt, Arndt auf der Bühne und Heinz Aben mit der gesamten Organisation in der ÖBS.

„Wir freuen uns immer“, so der 1. Vorsitzende, „wenn junge und aktive Leute zu uns kommen und sich für das Theaterspiel interessieren, egal ob auf der Bühne oder dahinter.“

So konnte Erich Derricks die junge Milla Dahlmann und auch Ulli Holtmann zum ersten Mal begrüßen, eine Bereicherung für das Bühnen-Ensemble. Auch Willi Scholten war zum ersten Mal dabei, er wird in Zukunft bei der Bühnengestaltung helfen.

„Wir wünschen uns weitere Interessenten, junge Mädels und junge Männer, die Lust haben, auf den Brettern der Welt mit uns spannendes und lustiges Theater zu spielen“, so Derricks.

Der Vorsitzende bedankte sich beim Vergnügungsausschuss mit Verena Koenen, Ulla van Oeffelt, Arndt Machost und Lukas Schülter für das wunderbare und sehr gut gelungene Vereinsfest im Oktober 2024.

Im neuen Festausschuss 2025 wird für Verena Koenen jetzt Ulli Holtmann tätig werden und alle freuen sich schon auf ein weiteres, schönes Fest 2025.

Für 70 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Margret Laarmanns ganz besonders geehrt. Zwei Vorstandsmitglieder haben die Jubilarin zu Hause besucht und ein Geschenk überreicht. Bei diesem Besuch wurden viele Erinnerungen wach und ausgetauscht und über die großartigen Rollen von Margret geplaudert.

Im Namen der Versammlung dankte Erich Derricks der Jubilarin für ihr großes Engagement und für ihre besonderen Verdienste im Verein. Im Sommer 2025 werden Margret und ihr Ehemann die „Eiserne Hochzeit“ feiern.

Nach dem Punkt „Verschiedenes“ wurde die Versammlung geschlossen und man ging traditionsgemäß zum gemütlichen Teil über. Es gab gute Gespräche, eine deftige Suppe und ein kühles Bierchen.

Alle fühlten sich wohl wie in einer Großfamilie, gemütlich wie zu Hause im heimatlichen Gefilde.

Termine

Die nächsten Aufführungen des TVG in der ÖBS in Winnekendonk sind am:

Freitag, 24. Oktober 2025, um 19.30 Uhr,

Samstag, 25. Oktober 2025, um 19.30 Uhr,

Samstag, 1. November 2025 (Allerheiligen), um 19.30 Uhr,

Sonntag, 2. November 2025, um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Welches Stück zur Aufführung kommen wird, will der Verein noch nicht verraten.

Infos unter www.tvg-kervenheim.de.