Jahreshauptversammlung der Geselligen Vereine

Gleich zu Beginn des neuen Jahres trafen sich traditionell die Geselligen Vereine von Kevelaer zu ihrer Jahreshauptversammlung.

In diesem Jahr waren die Vorstände der angeschlossenen Vereine im Priesterhaus am Kapellenplatz zu Gast. Höhepunkt der Versammlung war die Aufnahme eines neuen Vereins: Die „Karnevalsjugend Kevelaer e.V.“ konnte einstimmig als neues Mitglied aufgenommen und der Vorstand herzlich begrüßt werden.

Damit wirken nun insgesamt 15 angeschlossene Kevelaerer Vereine mit und tragen die traditionelle Aufgabe, die Ausrichtung der gemeinsamen Kirmesfeier, nun seit 1908 fort.

„Das ist ein tolles Ereignis und zeigt, dass auch junge Menschen in unserer Stadt weiter daran interessiert sind, diese Tradition fortzuführen“, freut sich Präsident Marcus Plümpe. „Unser gemeinsames und geselliges Leben, nicht nur an den fünf Kirmestagen im Mai, wird durch einen zusätzlichen Verein mit vielen jungen Menschen weitere Vielfalt in die Geselligen bringen“, führt der Präsident der Geselligen weiter aus.

Aufnahmen von neuen Vereinen sind selten. Das letzte Mal, dass ein Verein aufgenommen wurde, liegt bereits mehr als zwei Jahrzehnte zurück. Die Swingenden Doppelzentner traten damals neu den Geselligen bei.

Die Kevelaerer Karnevalsjugend hatte sich entschieden, für ein Jahr „auf Probe“ reinzuschnuppern. „Das Reinschnuppern hat uns allen gefallen und wir freuen uns nun sehr, als ordentliches Mitglied Teil dieser großartigen Gruppierung in der Wallfahrtsstadt zu sein“, freut sich René Langenberg, der Vorsitzende. „Die Geselligen Vereine haben in Kevelaer einen hohen Stellenwert und so profitieren auch wir als junger Verein davon“, führt Langenberg aus.

Entstanden ist der Verein vor allem aus den Abiturjahrgängen 2016 und 2017, die 2017 mit zwei Wagen bei den Zügen dabei waren. Weil das so viel Spaß machte, kauften die Jugendlichen selbst einen Wagen, gründeten 2019 offiziell den Verein und ziehen seit dem bei den Karnevalsumzügen in der Region mit. Rund 170 Mitglieder zählt der Verein, der sich über weiteren Zuwachs freut.

Neben der Aufnahme des Vereins gab es noch weitere Tagesordnungspunkte. Bei einem Rückblick konnte Präsident Marcus Plümpe noch mal auf das tolle Festjahr 2024 des Musikvereins zurückblicken und dankte dem scheidenden Festkettenträger Georg Seegers sowie dem ganzen Verein.

Zeitgleich wurde zwei Wochen vor dem Heimatabend, der traditionell das neue „Kirmesjahr“ mit der Proklamation des Festkettenträgers einläutet, nach vorne geschaut.

In diesem Jahr löst der Kevelaer Sportverein (KSV) den Musikverein Kevelaer ab. Wer am 18. Januar 2025 beim Heimatabend im Konzert- und Bühnenhaus als Festkettenträger proklamiert wird, ist bis dahin noch ein gut geschütztes Geheimnis.

Der KSV versprach schon mal ein abwechslungsreiches und spannendes Abendprogramm, was ganz im Zeichen des Tanzes und des Sports stehen werde.

In einem weiteren Programmpunkt konnte Stefan Janssen von der vereinszugehörigen Stiftung „Seid einig“ einen kurzen Jahresrückblick geben. Nicht nur Erlöse aus der Verlosung des Heimatabends flossen in die Stiftung.

Auch viele Einzelspenden sowie Spendenaktionen von Organisationen unterstützten die Bürgerstiftung. Dadurch konnten die Zirkuswoche der Hubertusgrundschule unterstützt werden. Auch mehrere Einzelunterstützungen wurden auf den Weg gebracht. Kindern und Familien konnte so geholfen werden. Ganz spontan unterstütze die Bürgerstiftung die Ferienfreizeit des Sportvereins Union Wetten. Ein Tornado hatte das Zeltlager verwüstet.