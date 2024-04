Jahresbericht 2023 der Kerpenkate-Stiftung

Am Donnerstag, 21. März 2024, präsentierte der Vorstand der Kerpenkate-Stiftung in Kevelaer seinen Jahresbericht 2023. Eine Zusammenkunft, die nicht nur die kontinuierliche Hingabe und das Engagement der ehrenamtlichen tätigen Menschen in der Stiftung unter Beweis stellte, sondern auch deren beeindruckende Erfolge im vergangenen Jahr hervorhob. Karl Aengenheyster, Sprecher des Vorstands, führte durch die Präsentation des Geschäftsberichts, der dank der akribischen Arbeit von Heinz Lamers, dem Geschäftsführer der Stiftung, detaillierte Einblicke in Einnahmen, Ausgaben und die vielfältigen Förderprojekte bot.

Gezielte Unterstützung

2023 stand für die Kerpenkate-Stiftung ganz im Zeichen der Ausweitung ihrer Förderaktivitäten. Mit einem beeindruckenden Budget von rund 49.000 Euro wurden Projekte finanziert, die direkt bedürftigen Kindern in Kevelaer und den Ortschaften zugutekamen. Die Fördermaßnahmen reichten von der Finanzierung besonderer Ferienfahrten über das Jugendamt der Stadt Kevelaer bis hin zu Zuschüssen für Grundschulen, Kindertagesstätten und Sportvereine. Eine besondere Erwähnung verdient die Zusammenarbeit mit Dirk Winkels vom Kevelaerer Unternehmen „Mutter & Kind“, bei der Bekleidungsgutscheine über die Kevelaerer Tafel e.V. verteilt wurden.

Insgesamt konnte die Stiftung durch diese vielseitigen Projekte etwa 600 Kinder erreichen und ihnen nicht nur materielle, sondern auch emotionale Unterstützung bieten. Diese Zahlen sind ein klares Zeugnis für die tiefe Verwurzelung der Stiftung in der Kevelaerer Bürgerschaft und ihr unermüdliches Bestreben, positive Veränderungen herbeizuführen.

Ein Blick in die Zukunft

Mit einem vorausschauenden Blick hat die Kerpenkate-Stiftung bereits Pläne für das kommende Jahr geschmiedet. Ein erweitertes Budget von rund 95.000 Euro steht bereit, um in bereits projektierte Maßnahmen zu fließen. Dieses erhöhte Engagement zielt darauf ab, im Jahr 2024 mehr als 1.000 Kinder in Kevelaer und den umliegenden Ortschaften zu unterstützen und zu fördern. Diese ambitionierte Zielsetzung spiegelt das wachsende Engagement der Stiftung wider, das Fundament für eine hoffnungsvolle Zukunft der nächsten Generation zu stärken.

Zusammen stärker

Der Jahresbericht 2023 der Kerpenkate-Stiftung ist nicht nur eine Bilanz ihrer wertvollen Arbeit, sondern auch ein Aufruf an die Gemeinschaft, sich zusammenzuschließen und einen Beitrag zu leisten. Jede Spende, jede ehrenamtliche Tätigkeit und jede Form der Unterstützung trägt dazu bei, die Mission der Stiftung voranzutreiben und das Leben bedürftiger Kinder zu verbessern. In einer Zeit, in der die Welt mehr denn je auf Solidarität und Gemeinschaftssinn angewiesen ist, steht die Kerpenkate-Stiftung als strahlendes Beispiel dafür, wie viel erreicht werden kann, wenn man zusammenarbeitet.

Licht und Hoffnung

Die Kerpenkate-Stiftung setzt ihren Weg mit Zuversicht und Entschlossenheit fort, unterstützt von einer Gemeinschaft, die den Wert des Teilens und der Nächstenliebe versteht. Der Jahresbericht 2023 ist eine Bestätigung ihrer Erfolge und ein Versprechen für die Zukunft, weiterhin Licht und Hoffnung in die Herzen der Kinder von Kevelaer zu bringen.