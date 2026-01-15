Jacobus-Sitzung am Samstag

Wir feiern gemeinsam Karneval: Die Jacobussitzung 2026 ist inklusiv, fröhlich, bunt! Am kommenden Samstag, 17.01.2026, ab 11.11 Uhr heißt es wieder Alaaf und Helau für Menschen mit und ohne Behinderung. Freuen darf man sich auf ein buntes Programm und beste Stimmung. Gute Laune ist garantiert. In diesem Jahr wartet eine besondere Überraschung auf alle Jecken. Gefeiert wird im Gemeindesaal der evangelischen Jesus-Christus-Kirche auf der Brunnenstraße 70 in Kevelaer. „Wir freuen uns über jeden Gast“, heißt es von den Organisatorinnen und Organisatoren. Der Eintritt ist frei.
15. Januar 2026 / von Kevelaerer Blatt
Kontakt
Leserservice
Telefon: 02832 – 4089 – 795
Telefax: 02832 – 4089 – 792
E-Mail: leserservice@kevelaerer-blatt.de
Redaktion
Telefon: 02832 – 4089 – 793
Telefax: 02832 – 4089 – 792
E-Mail: redaktion@kevelaerer-blatt.de
Anzeigen
Telefon: 02832 – 4089 – 987
Telefax: 02832 – 4089 – 792
E-Mail: anzeigen@kevelaerer-blatt.de
Buchhaltung
Telefon: 02832 – 4089 – 795
Telefax: 02832 – 4089 – 792
E-Mail: buchhaltung@kevelaerer-blatt.de
Schnellsuche
Ausbildung Beruf Blaulicht Corona Corona-Virus Corona Virus Covid-19 Der Busman Diebstahl Einbruch Familie Freizeit Fußball Gesundheit Karneval Kevelaer - deine Menschen Kinder Kirche Konzert KSV Kultur Kunst Leben Musik Pandemie Politik Polizei Porträt Schule Schützen Serie Spende Sport Sport; Fußball; Kreisliga A Stadt Theater Umwelt Unfall Verbrechen Verein Verkehr Volleyball Wallfahrt Weihnachten Wirtschaft
Über Uns
Kevelaerer Blatt – Heimatzeitung seit 1879 für Kevelaer, Winnekendonk, Wetten, Twisteden, Kervenheim, Kervendonk und Kleinkevelaer.
Kontakt: redaktion@kevelaerer-blatt.de