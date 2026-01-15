Jacobus-Sitzung am Samstag

Wir feiern gemeinsam Karneval: Die Jacobussitzung 2026 ist inklusiv, fröhlich, bunt! Am kommenden Samstag, 17.01.2026, ab 11.11 Uhr heißt es wieder Alaaf und Helau für Menschen mit und ohne Behinderung. Freuen darf man sich auf ein buntes Programm und beste Stimmung. Gute Laune ist garantiert. In diesem Jahr wartet eine besondere Überraschung auf alle Jecken. Gefeiert wird im Gemeindesaal der evangelischen Jesus-Christus-Kirche auf der Brunnenstraße 70 in Kevelaer. „Wir freuen uns über jeden Gast“, heißt es von den Organisatorinnen und Organisatoren. Der Eintritt ist frei.