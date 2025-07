Im Haupt- und Finanzausschuss stießen gegensätzliche Positionen aneinander Ist Kevelaer reif für Bad-Status?

/ von Franz Geib

Die Kevelaerer CDU hat sich auch schon ein Bild davon gemacht, wie Kevelaers Ortsschilder zukünftig aussehen könnten. Fotomontage: CDU Kevelaer

Es entbehrte nicht einer gewissen Komik, wenn es denn nicht so ernst gewesen wäre, was sich da im jüngsten Kevelaerer Haupt- und Finanzausschuss abspielte. Da entsponn sich beim Antrag der CDU-Fraktion, den Namen der Wallfahrtsstadt Kevelaer in „Wallfahrtsstadt Bad Kevelaer“ zu ändern, zwischen Bürgermeister Dominik Pichler und der Antragstellerin ein längerer Disput über das geschriebene Wort und dessen Deutung. Das hatte durchaus Unterhaltungswert.

Bevor es am vergangenen Donnerstag in die Debatte ging, galt der Augenblick allerdings Bauamtsleiter Dave Welling, der die Stadt Kevelaer bekanntlich verlässt und in derselben Funktion ins Rathaus seiner Heimatstadt Bocholt wechselt. Mit viel Applaus der Ausschussmitglieder und einem Präsent wurde der Gin-Liebhaber von Bürgermeister Dominik Pichler gen Westmünsterland verabschiedet.

Anschließend ging es in die Präsentation der aktuellen Flüchtlingssituation und dazu gab es zunächst mal einen Film zu sehen. Das ZDF war hierzu mit einem Team in der Marienstadt und zeigte anhand der neu gebauten Unterkunft an der Ladestraße, wie die Stadt mit der Belastung durch viele Neuankömmlinge umzugehen versucht.

Schöne Bilder zwar, aber Handlungsbedarf bestehe weiter, denn nach wie vor seien noch Hallen (Xantec-Gelände Kervenheim, Turnhalle Kroatenstraße) mit Flüchtlingen belegt und eine Unterbringungsplanung für die Zukunft erforderlich, so Ludger Holla von der Verwaltung. Mit Stand vom 10. Juni hat sich die Gesam…