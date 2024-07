Der Busman Irrland

/ von Kevelaerer Blatt



Nein, Mechel, das ist kein Druckfehler. Die Iren haben damit überhaupt nichts zu tun. Du brauchst auch nicht über den Ärmelkanal zu fahren, um dort hin zu kommen. Notfalls schnappst du dir den Fiets und fährst nach Twisteden, dann siehst du schon von ferne links so alte Flugzeuge und rechts die authentische niederrheinische Mühle.

Spätestens am Kreisverkehr weißt du, dass du angekommen bist: Die römische Quadriga mit den feurigen Pferden und dem stolzen Wagenlenker ist nicht zu übersehen.

An einem schönen Sommertag musst du den weitläufigen Parkplatz schon fast bis nach Holland durchfahren, um noch einen Stellplatz zu finden.Aber alles hat seine römische Ordnung: die Parkalleen sind nämlich mit lateinischen Ziffern gekennzeichnet. I, II, III, IV usw. Jetzt noch schnell zur Kasse und dann rein ins Vergnügen!

Wie, das geht nicht?! Ach so, die Karten muss man per Internet kaufen. Da bin ich als alter Mann ohne Computer und Smartphone ganz schön aufgeschmissen. Gut, wenn man einen Enkel hat, der Opa helfen kann. Der Vorteil besteht darin, dass es am Eingang kein Gedränge gibt und ein Überfall auf die Kasse mangels Bargeldes sinnlos wäre. Ja, ja, Mechel, früher war das alles viel einfacher.

Weißt du noch, wie alles angefangen hat?

Zuerst gab es da ein einfaches Maisfeld mit platt getretenen Pfaden, die als Labyrinth in …