Das Irrland will hoch hinaus. Der Freizeitpark in Twisteden beabsichtigt Übernachtungsmöglichkeiten in Form von etwa 20 Baumhäusern anzubieten. Das Angebot soll sich ausschließlich an Familien mit Kindern richten.



Mit einer Präsentation im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung hat sich in der vergangenen Woche ein Gerücht bestätigt, das in Twisteden schon länger die Runde macht: Der Freizeitpark „Irrland“ beabsichtigt, ergänzend zum Park einfache, naturnahe Übernachtungsmöglichkeiten in Form von etwa 20 Baumhäusern anzubieten. Das Angebot soll sich ausschließlich an Familien mit Kindern richten.

„Viele Familien würden gerne zwei oder drei Tage bleiben und sowohl Irrland als auch Kevelaer und Umgebung entdecken“ heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Die Idee, sehr einfache, abenteuerliche Baumhäuser anzubieten, habe das Irrland-Team durch eigene Erfahrungen in Süddeutschland entwickelt.

Kinder, die in heutige…

