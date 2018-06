Im Rahmen der Landpartie am Niederrhein lädt der Johanneshof Nießen am Samstag, 9. Juni, ab 18 Uhr zu einem irischen Abend mit der Band Paddy’s Fancy ein.

Paddy’s Fancy – das sind drei leicht ergraute Herren mit langer Spielerfahrung und einer noch lange nicht erkühlten Liebe zur irischen Musik. Mick Haering aus Duisburg (Gesang, Gitarre, Tin Whistle, Akkordeon), Stefan Reddig aus Bottrop (Gesang, Gitarre, Mandoline) und Bernd Rolf aus Kevelaer (Fiddle, Mandoline) lernten sich vor einigen Jahren auf einer Session in Geldern kennen und spielen seitdem gemeinsam auf diversen irischen Sessions im Rheinland. So ist ein breites gemeinsames Repertoire an keltischer Folkmusik gewachsen, das mit viel Spaß und Spielfreude dargeboten wird.

Zwei Special Guests

Unterstützung holt sich die Band bei der Landpartie von zwei Special Guests aus Kevelaer: Heribert Meyer, Sänger der Lehrerband des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums, und Bärbel Rolf, Mitglied des Theaterchors Niederrhein, werden das ein oder andere irische Lied anstimmen. So ist auf dem Johanneshof ein unterhaltsamer musikalischer Abend garantiert, den man mit Gegrilltem und einem Glas Wein ausklingen lassen kann.