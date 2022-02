Inzidenzwert sinkt auf unter 1.000

Am heutigen Montag, 21. Februar 2022, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 40.613 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Sonntag 512 neue Infektionen gemeldet.

Von den 40.613 Indexfällen sind 1.414 in Bedburg-Hau, 3.968 in Emmerich am Rhein, 5.093 in Geldern, 3.725 in Goch, 1.512 in Issum, 2.134 in Kalkar, 1.526 in Kerken, 3.604 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer (7-Tage-Inzidenz: 1.037,9), 6.496 in Kleve, 1.322 in Kranenburg, 2.619 in Rees, 736 in Rheurdt, 2.497 in Straelen, 875 in Uedem, 1.126 in Wachtendonk, 1.739 in Weeze. 227 Indexfälle befinden sich aktuell in Bearbeitung und werden nach vollständigem Abschluss des Verfahrens einer Kommune zugeordnet. Diese Fälle sind bei der aktuell ermittelten 7-Tage-Inzidenz bereits eingerechnet.

Von den insgesamt 40.613 bestätigten Corona-Fällen gelten 25.396 als genesen; 287 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 58 Personen im Krankenhaus.

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 947,7.

Mo., 21.02. – 947,7

So, 20.02. – keine aktualisierte Meldung (technische Probleme bei der Datenübermittlung)

Sa, 19.02. – 937,9

Fr., 18.02. – 1.018,5

Do., 17.02. – 1.028,4

Mi., 16.02. – 1.062,9

Di., 15.02. – 1.120,6

Mo., 14.02. – 1.179,3